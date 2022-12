Dreigt een bitse strijd tussen Ruiterbewoners en stadsbestuur nu de stad de KMO-zone op De Ruiter niet nog eens wil veranderen? Ik mag hopen van niet, want daar is niemand mee gebaat. Ik begrijp de Ruiterbewoners dat ze veel vragen hebben over een KMO-zone in hun achtertuin. En neen, het is weinig waarschijnlijk dat een aanpassing zoals in 1991 is gebeurd vandaag nog zou gebeuren. Maar daar heeft het stadsbestuur nu geen boodschap aan.

Dat bestuur moet oordelen over de globale koers van het schip Roeselare. En dat moet inderdaad gebeuren door zo veel mogelijk rekening te houden met de wensen van de inwoners zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. Maar op De Ruiter dreigt een patstelling. De actiegroep ‘Red De Ruiter’ wil een aanpassing van het APA van 1991, terwijl het stadsbestuur dat niet zal doen. De reden is zeer eenvoudig: als ze nu een bestaande KMO-zone veranderen van bestemming, hoe betrouwbaar komen zij dan over bij de aanvraag van nieuwe KMO-zones in Roeselare?

“Het stadsbestuur beseft dat dit gevoelige materie is en reikt De Ruiter de hand”

Dat Roeselare een grote kans maakt om nieuwe KMO-zones te ontwikkelen is een feit. Als er geen gekke dingen gebeuren. Het handhaven of ontwikkelen van een bestaande KMO-zone mag dan wel geen formele eis zijn van zowel de provincie als van Vlaanderen om nieuwe KMO-zones aan te vragen, nieuwe KMO-zones zullen er niet komen als de bestaande niet ingevuld zijn en al zeker niet als die door een aanpassing van het APA verdwijnen. Het stadsbestuur beseft dat dit gevoelige materie is en reikt De Ruiter de hand om samen met hen de voorwaarden voor toekomstige vergunningen uit te werken. Tot nu zijn die aanvragen er nog niet. Maar dat die voorwaarden streng zullen zijn, staat nu al vast. En Red De Ruiter mag daar van de stad zeker een rol in spelen.

Om de boutade van de vroegere minister Geens aan te passen: liever een goed compromis dan een duur en tijdverslindend proces. Misschien is dat wel een goed idee. Want dat APA van 1991 aanpassen, zal niet gebeuren: dat is een zekere ‘no pasaran’.