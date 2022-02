De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft elke week een inkijk in haar leven.

Maandag was het Valentijn. We weten allemaal dat het deels een commercieel feest is dat bloemenverkopers, pralinewinkels en restaurants blij maakt. Maar deels vind ik het ook mooi dat er één dag in het jaar is waarin de schoonheid van de liefde extra in de verf wordt gezet.

Een van de mooiste teksten over de liefde is geschreven door Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs (1 Korinthiërs 13, 4-7). De tekst staat ook bekend als het Hooglied van de Liefde.

Ik laat u even meegenieten: ‘Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets.’

Zo is het: als we de liefde niet hebben, zijn we niets. Ja, denkt u, maar is gezondheid niet belangrijker dan liefde? Eigenlijk wel, maar wie sleept ons er doorheen, of het nu lichamelijk of geestelijk minder met ons gaat? Juist: onze geliefden.

Heb lief, bemin, koester, omhels – en het geluk komt vanzelf je kant op

Valentijn richt vooral de aandacht op liefde tussen koppels, maar gelukkig is het feest de voorbije jaren verruimd. Liefde is liefde, dus op die dag kun je de liefde voor je ouders vieren, of voor je kat, of voor de buurman die boodschappen voor je doet omdat jij niet meer goed te been bent, of voor, natuurlijk, je kinderen, of voor iemand die overleden is maar die je altijd graag zult blijven zien.

Geen groter geluk dan liefhebben. Zelf heb ik de liefde met hoofdletter L mogen beleven. Het bleef niet duren, maar niemand kan ze nog van me afnemen.

Ook vriendschap is liefde en misschien zelfs onvoorwaardelijker dan liefde. Ze is minder streng en laat meer ruimte voor vrijheid.

Heb lief, bemin, koester, omhels – en het geluk komt vanzelf je kant op.