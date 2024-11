Leven met een deadline: “De ‘gewone Belg’ draagt de lasten, maar het zijn de grootste vervuilers die de klimaatcrisis versnellen”

Laura Schuyesmans (27) leeft met een deadline. De jonge West-Vlaamse lijdt aan een chronische ziekte waardoor ze wellicht maar tien jaar meer te gaan heeft. Laura werkt bij Oxfam, engageert zich als covoorzitster voor Jong Groen en maakt tweewekelijks een openhartige column voor deze krant. Ze wisselt af met Jan Devriese, de stukjesschrijver die leeft tussen deadlines.

Naar aanleiding van de nieuwste klimaattop, de COP29 in Bakoe, Azerbeidzjan, publiceerde Oxfam België zijn nieuwste rapport over ongelijkheid en klimaat, getiteld ‘Carbon Inequality Kills’. Het rapport laat zien dat de wereld enkel nog kans maakt om onder de 1,5 graden Celsius opwarming te blijven als de kloof tussen arm en rijk drastisch verkleind wordt. De reden? De exorbitante CO2-uitstoot van de allerrijksten bedreigt ons allemaal (denk maar aan de overstromingen in Valencia), maar treft vooral de kwetsbaarsten.

De cijfers zijn verpletterend. Volgens Oxfam stoot de superrijke Europese elite in één week tijd meer CO2 uit dan de armste 1 procent in een heel leven. De rijkste 1 procent op deze planeet, die zo hun rijkdom en privileges etaleren door overvloedig gebruik te maken van privéjets en luxejachten, veroorzaakt een keten van verwoesting. Hun vervuilende investeringen zorgen voor miljardenverliezen, vernietigen gewassen en leiden tot miljoenen vroegtijdige sterfgevallen door honger en conflicten. De boodschap is duidelijk: koolstofongelijkheid doodt.

Waar de meeste mensen dagelijks proberen hun ecologische voetafdruk te verkleinen, zijn de inspanningen van de gewone burger nauwelijks een druppel op een gloeiendhete plaat als de superrijken ongehinderd door vervuiling blijven teren op onze planeet. Terwijl wij recycleren en zo bewust mogelijk omgaan met energie, verspilt een handjevol ultrarijken het beetje koolstofruimte dat nog over is.

Daarom is het tijd om samen onze stem te laten horen. De ‘gewone Belg’ draagt de lasten van klimaatmaatregelen, maar het zijn de grootste vervuilers die de klimaatcrisis versnellen. De rijken moeten eindelijk meebetalen voor hun impact, want het is aan die vervuilers om hun zootje op te ruimen. Ik wil een toekomst voor de volgende generaties, waarin zij niet alleen moeten betalen voor de hebzucht en bewijsdrang van een elite. Jij toch ook?

Het is tijd om druk te zetten. Klimaatgerechtigheid begint met fiscale gerechtigheid. De superrijken moeten eindelijk de rekening betalen voor hun koolstofvoetafdruk.