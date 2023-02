Leve Nicke!

Dat de veiligheid en het welzijn van kinderen altijd op de eerste plaats moet komen, daar bestaat geen twijfel over. De hartverscheurende taferelen in bepaalde crèches breken dan ook mijn hart. Onthaalouders en crèches hebben ondersteuning nodig. De veiligheid en het welzijn van onze kinderen komt in het gedrang. Kinderbegeleidsters verliezen de moed en gooien de handdoek in de ring. Ouders verliezen hun opvangplaats omdat hun crèche sluit of moet terugschroeven in het aantal kindjes dat ze opvangen.

Mijn man en ik kussen onze beide pollekes dat we terechtkunnen bij een liefdevolle onthaalmoeder. We konden kiezen voor een kinderopvang waar we ons goed bij voelden en niet omdat het de enige crèche was waar er een plaatsje was. Het is jammer dat de job onder een vergrootglas komt te liggen, terwijl heel veel kinderbegeleidsters en onthaalouders elke dag het beste van zichzelf geven voor onze kinderen.

“Ik wens elk kindje en elke ouder een Nicke toe!”

Met een klein hartje zette ik twee jaar geleden ons drie maanden oude zoontje af na mijn zwangerschapsverlof, maar ik wist dat hij in goede handen was. We prijzen ons gelukkig dat wij voor onze zoon een warme plaats vonden om zijn eerste levensjaren door te brengen. Hij krijgt er een stevige basis mee voor de toekomst en daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Hij krijgt er zoveel meer dan enkel patatjes en een verse pamper, omdat het zo hoort. Hij krijgt er liefde en aandacht omdat onze onthaalmoeder de kindjes graag ziet en het beste voor hen wil. Nicke, zoals de kindjes haar noemen, is een onthaalmoeder uit de duizend. Een opvang waar elk kind recht op heeft. Ik wens elk kindje en elke ouder een Nicke toe!