Leve lezen!

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft tweewekelijks een inkijk in haar leven.

Op de Facebookpagina van Stad Tielt zag ik twee weken geleden een oproep: onze bibliotheek zocht twee vrijwilligers voor de Leesjury van Iedereen Leest. De Leesjury is een boekenclub waar kinderen samenkomen om over boeken te praten.

Met boeken ben ik altijd graag bezig, dus ik heb me meteen kandidaat gesteld. Als begeleider lees je samen met de andere juryleden acht boeken waarover je dan in gesprek gaat. Er zijn zes vergaderingen tussen september en april. Tot mijn vreugde is mijn kandidatuur aangenomen, want ik hou van boeken en van kinderen, dus dit is een gedroomde combinatie.

“Ik hou van boeken en van kinderen, dus de Leesjury is een gedroomde combinatie”

De oproep voor de Leesjury bracht me terug naar mijn eigen kindertijd. De liefde voor de boeken was er al snel, want mijn ouders namen ons, mijn zus en ik, al op jonge leeftijd naar de bibliotheek. Terwijl zij boodschappen gingen doen in wat toen nog de GB – het huidige Carrefour – was, mochten wij boeken uitkiezen. Ik herinner me de verhalen van Bartje van Anne de Vries en Roald Dahl: allemaal heb ik ze verslonden. Mijn moeder grapt nu vaak dat de enige momenten waarop mijn zus en ik totaal niet naar haar luisterden diegene waren waarop we in de zetel verdiept zaten in een boek – zo opgeslorpt waren we in wat we lazen. Mijn zus is vier jaar ouder en ik wilde al snel de boeken lezen die zij las. Zo las ik jonge leeftijd de boeken van Johan Ballegeer, Jan Terlouw en Bart Moeyaert.

Vandaag hoor je vaak dat jongeren niet meer lezen omdat ze te veel tijd op hun smartphone doorbrengen. Toch denk ik dat er aan die ‘ontlezing’ iets valt te doen. Laat je kinderen op jonge leeftijd kennismaken met boeken. Lees hen elke avond voor en neem hen mee naar de bibliotheek. Grote kans dat u daarmee de kiem plant voor een levenslange liefde voor het boek.