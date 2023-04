Leegstandtaks moet veranderen of menselijker worden toegepast

Het nieuws over twee jonge Oostendse gezinnen die torenhoge belastingen moeten betalen omdat de verbouwingswerken aan hun huis te lang aanslepen, roept heel wat vragen op. Beide gezinnen zijn een huis aan het verbouwen in de Interbellumwijk en dat sleept langer aan dan gepland, door persoonlijke omstandigheden – onder meer een ernstig ziek kind – en omdat er nu eenmaal heel veel tijd ingaat als je een huis eigenhandig helemaal verbouwt. Maar omdat de drempel van twee jaar is overschreden, is dat volgens het reglement leegstand en moeten dus boetes worden betaald. Voor één van de gezinnen gaat het om 24.000 euro.

Het is al sinds de vorige legislatuur dat het stadsbestuur actie voert tegen huisjesmelkerij en verwaarlozing. Daarin past ook het strenge optreden tegen leegstaande panden, want die werken de verloedering van bepaalde straten en buurten sterk in de hand. Het is goed dat eigenaars gestimuleerd worden om hun pand snel te renoveren of te verkopen aan mensen die het gebouw sneller dan hen kunnen renoveren of slopen en vervangen door een nieuwbouw. Je kan discussiëren over de bedragen van zo’n belasting, maar het moet in elk geval hoog genoeg zijn om eigenaars daadwerkelijk stappen te doen zetten.

Maar als jonge gezinnen er zo zwaar door worden getroffen, is het duidelijk dat het reglement of de toepassing ervan niet strookt met de realiteit. Temeer omdat deze gezinnen zich volledig inschrijven in de doelstellingen van de stad: ze knappen verwaarloosde panden op, vormen meerdere kleinere kamers of huisjes om tot gezinswoningen én kiezen ervoor om als jong gezin in Oostende te blijven, toch iets wat in deze sterk vergrijsde stad in goede aarde moet vallen?

Een op zich goed bedoeld reglement heeft hier een omgekeerd effect. Een maatregel om leegstand te bestrijden, bestraft mensen die daar juist iets aan willen doen. Voor mensen die kunnen aantonen dat ze bezig zijn met werken aan het pand of werken voorbereiden, moeten de regels veranderen of menselijker worden toegepast.