‘David zei dat hij Goliath zou verslaan (…). David liep snel op Goliath af. Hij wierp vlug een steen met zijn slinger. De steen trof Goliath tegen zijn voorhoofd, en de reus viel op de grond.’

Deze zin staat te lezen in het 17de hoofdstuk van het eerste boek van Samuël, in het Oude Testament. Als underdog een soepele, vlotte overwinning behalen op de favoriet: het is niet iedereen gegeven. Toch lijkt het wat op de wijze waarop het ‘Actiecomité voor een leefbaar Stasegem’ het opneemt tegen de Waregemse projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt. Geen strijd tussen de Filistijnen en de Israëlieten dit keer, maar toch wel een reusachtige uitdaging. Zeker nu het dossier, dat draait rond de bouw van 42 woningen in overstromingsgevoelig gebied, van de provincie over de Raad voor Vergunningsbetwistingen plots bij de Raad van State is beland.

Groep Huyzentruyt trekt naar de Raad van State voor het dossier rond de bouw van 42 woningen in overstromingsgevoelig gebied. © TD

Milieurecht

Terwijl de projectontwikkelaar een batterij advocaten – specialisten in milieurecht – in zijn holster heeft zitten, vertrouwt het actiecomité op de durf en vastberadenheid van één man: Leander Schietgat. De in Leuven wonende Stasegemnaar legt Groep Huyzentruyt nu al 2 jaar het vuur aan de schenen. Bijna had hij de handdoek gegooid, deels uit onbegrip voor de apathische houding van stad Harelbeke, maar uiteindelijk zal Leander doorzetten. Zélfs voor de Raad van State.

‘Leander zei dat hij Groep Huyzentruyt zou verslaan’. We mogen hem op zijn woord geloven, want dat gebeurde al twee keer eerder in deze gerechtelijke procedure. Benieuwd welke steen deze David in zijn zak heeft zitten.