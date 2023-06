Laat ons in de toekomst twee keer nadenken over wat we online plaatsen en delen, daarna is het vaak te laat

Sociale media. Ze zijn voor heel wat zaken een godsgeschenk. Voor ons als medium is het een perfect kanaal om ons nieuws te delen en een manier om in contact te blijven met onze lezers. Zowel via Facebook, Twitter als Instagram. Daarnaast pik je er ook heel wat nieuws op. Persoonlijk is het leuk om het doen en laten van anderen te volgen en ‘mee te zijn’ met de gang van het leven. Het is er bij momenten erg aangenaam toeven.

De sociale media hebben ook een mindere kant, om het zacht uit te drukken. Je kan er je mening delen en dat is niet altijd even gefundeerd. Achter een schermpje is het immers makkelijk om iets – vaak negatief – over een ander te zeggen. Het werkt ook erg polariserend. Zo postte er afgelopen weekend iemand een foto van lege winkelstraten tijdens de Batjes, zonder dat enige zin voor nuance, maar wel met de bedoeling om het koopjesfestijn als een mislukking af te doen. Terwijl de foto genomen werd op een moment dat het veel te warm was om buiten te komen. Een uur later was het koppen lopen en dat tot in de late uurtjes, een heel weekend lang. Het zorgde voor een discussie waarbij verschillende handelaars zelf de negativiteit de kop in drukten. Ook op sociale media kregen we zaterdag een foto van een lege Zuidstraat te zien. Die foto klopte helaas wel. Los van enkele zaken is de interesse voor de Batjes op vandaag bitter laag, waarbij de straat bij deze editie niet meegenomen werd in het parcours. Misschien toch iets om volgend jaar te bekijken.

Op sociale media volstaat een foto soms om te polariseren

Al verbleekt dit voorbeeld bij hetgeen er begin deze week op Facebook werd gepost. Zonder te diep op de feiten in te gaan, was er maandagavond iemand die besloot om in de omgeving van de uitkijktoren van Sadef, aan het Sterrebos, uit het leven te stappen. In het openbaar, maar dat wil daarom niet zeggen dat je er foto’s mag van nemen en al zeker niet dat deze gedeeld mogen worden op Facebook. Het getuigt van weinig respect. Alsof het leed voor de getroffen familie nog niet erg is, het maakt de impact des te groter. De beelden werden al snel van Facebook verwijderd, maar hadden ondertussen wel al een weg gevonden in tal van online kanalen zoals WhatsApp. Dat mensen dit ook nog eens gretig delen, kunnen we enkel maar veroordelen. Zelf hebben we weet van een 15-jarige die de beelden doorgestuurd kreeg. Laat ons misschien eens twee keer nadenken in de toekomst over wat er allemaal online komt. Want eens online is er geen weg meer terug.