Kvinna en de oorlog

Rare titel. Wat heeft kvinna met oorlog te maken? Kvinna is het Zweedse woord voor vrouw. Wat heeft dit met Veurne te maken, trotter? Kvinna is de naam van een a-capellazangkoor uit Veurne. Hun ontstaan is te danken aan de corona-isolatie. Sarah, Leen en hun vriendinnen kwamen samen in een tuin, dus in openlucht, om te zingen. Na corona groeide het koor aan tot een tiental leden. Kvinna trad enkele keren op in Veurne en was het eerste zangkoor te gast in het nieuwe Auditorium van Stap West op het Suikerpark. En het verband met de oorlog? 80 jaar geleden heerste ook in de boetestad de oorlog, want pas op 8 mei 1945 werd het opnieuw vrede in Europa. Vrede is fragiel. Met de oorlogen in Goma en Oekraïne en op een aantal andere plaatsen in de wereld blijft ook vandaag bruut geweld op grote schaal zorgen voor slachtoffers, vluchtelingen, onrust en meer wapens.

Ieders eigen waarheid is altijd gekleurd. Oordeel daarom niet te fel over Duitsgezinden of patriotten

Onlangs bracht Kvinna vier toepasselijke liedjes tijdens de boekvoorstelling van ‘De Nieuwe Orde aan de Westkust tijdens de Duitse bezetting in WO II’ van Marc Vanden Bussche. Voor de gelegenheid waren de dames in retro-outfit die deed denken aan The Andrews Sisters. Muzikale ontspanning in oorlogstijd. De oud-burgemeester van Koksijde kwam spreken in het Spaans Paviljoen over een zwarte periode in de 20ste eeuw. Het tijdperk van de collaboratie en het verzet, toegespitst op Veurne en de Westkust. Een moeilijk verhaal van zwart en wit, met veel grijze muizen. Namen noemen vond ik delicaat. Ik twijfel niet aan de auteurs voornaamste bron: processen-verbaal van lokale politiediensten 1940-45. Ieders eigen waarheid is altijd gekleurd. Oordeel daarom niet te fel over Duitsgezinden of patriotten: zo wordt het hier weer oorlog, wit tegen zwart. Maar de dames van Kvinna – naar mijn oordeel – die zongen echt goed.