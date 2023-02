Kunnen zwemmen is essentieel voor kinderen, in Tielt zitten ze dus met een groot probleem

Het zwembad van Tielt blijft definitief dicht. Dat was al een half jaar het geval en eigenlijk hing het al een beetje in de lucht, maar toch is het een domper voor de vele scholen, verenigingen of recreatieve zwemmers.

Uit onderzoek blijkt dat de betonschade onomkeerbaar is. Opmerkelijk ook is de snelle evolutie van de schade die over een termijn van ca. 1 jaar is opgetreden. Een harde beslissing die ze liever nog wat hadden uitgesteld, maar het is de enige juiste.

Het is al wat geweest met zwembaden in de regio. Tegenwoordig kun je in Roeselare in Sportoase op de site Schiervelde terecht, maar tot voor enkele jaren was het Spillebad the place to be. Of toch een deel van het jaar. Er is een tijd geweest dat het bad jaarlijks enkele maanden gesloten was door aanhoudende werken. Tegels die vastgemaakt moesten worden en eens dat het geval was, opnieuw loskwamen. Ook hier bleek een nieuw zwembad de enige oplossing.

In Moorslede hebben ze het onlangs nog meegemaakt toen De Amfoor bijna een maand sloot. Gelukkig ging het hier niet om een structureel probleem. Na een stroompanne raakten enkele circulatiepompen beschadigd.

“Voor de ontwikkeling van kinderen is een zwembad in de buurt erg belangrijk”

Het belang van een zwembad in de nabijheid kan niet onderschat worden, ook in kleinere gemeenten. Voor kinderen is het belangrijk om op jonge leeftijd al te kunnen leren zwemmen. En het liefst dan nog in het eigen vertrouwde zwembad. Er zijn heel wat zwemcursussen, maar die zitten vaak al erg snel vol. Daarnaast is er ook het schoolzwemmen. In een ideale wereld staat dit wekelijks op het programma, maar ook hier is het vaak puzzelen om iedereen aan de beurt te laten komen. Laat staan dat er dan nog een hoop kinderen uit naburige gemeenten beroep willen doen op het zwembad. Ook voor volwassenen is even kunnen ploeteren en baantjes zwemmen belangrijk om in beweging te blijven.

In Tielt is de intentie voor een nieuw zwembad er al, maar de realisatie nog niet. Er is nog geen locatie, zicht op financiering of aanpak. De komende jaren zal het voor de Tieltenaars dus in Meulebeke of Wingene te doen zijn. Allesbehalve ideaal.