Dit weekend steekt opnieuw een massa landgenoten de noordelijke landsgrens over. In het Nederlandse Hoogerheide, een dorp in Noord-Brabant dat eigenlijk enkel en alleen maar bekend is voor de Grote Prijs Adrie van der Poel, wordt dan namelijk voor de derde keer in de geschiedenis het wereldkampioenschap veldrijden gereden.

Van die volksverhuizing zullen ongetwijfeld ook veel West-Vlamingen de dienst uitmaken. Voor hen heb ik evenwel één goede raad: eet goed op voorhand, want op het WK zullen we het als West-Vlaming met kruimels moeten doen. En dat zeg ik met het allergrootste respect voor onze West-Vlaamse crossers, want hoe vaak de Iserbyts – wat een fantastisch seizoensbegin en wat een verbetenheid de laatste weken -, de Vanthourenhouts – Belgisch én Europees kampioen, doe het hem maar na – en zelfs de Kuypers van deze wereld – wie dit voor het seizoen voorspeld had, mag me zijn Lotto-cijfers bezorgen – ons dit seizoen al in vervoering gebracht hebben, toch zullen ze in Hoogerheide niet meer dan een bijrol spelen in de ‘Grote Van Aert & Van der Poel-Show’. Brons lijkt meer dan ooit het hoogst haalbare.

Bij de beloften dan maar een wereldkampioen? Met Joran Wyseure hebben we toch de regerende wereldkampioen? Hmm, ik vrees, net als onze analist Klaas Vantornout trouwens, dat Thibau Nys toch nog een trapje hoger staat en zonder ongelukken wereldkampioen zal worden. Máár, en dat is net het leuke, sport zou sport natuurlijk niet zijn, mochten allerlei randfactoren ervoor zorgen dat ik met deze opinie de bal compleet missla.

Dat zou jammer zijn voor mij, maar dan kan ik me tenminste troosten met het feit dat we toch maar mooi, en tegen alle verwachtingen in, een West-Vlaamse wereldkampioen hebben. In dat geval: driewerf hoera!

