Koopkoorts

Black Friday vandaag! Reclamefoldertjes met niet te missen aanbiedingen maken de jager-verzamelaar in mij wakker. Dan zie je mij, winkelkar in de aanslag, tussen alle schreeuwerige SALE-bordjes door manoeuvreren. Als een volleerde rallypiloot, klaar om mijn slag te slaan. Die pluizenroller met die awesome grafische print? Huphup, want op is op, van mij! Snoep in de vorm van sushi en mini-shampooflesjes waarvan – sshhht! – na een halve wasbeurt niets meer overblijft? Wil ik! Gewoon omdat ze zo onweerstaanbaar tiny en schattig zijn. Wanneer ik aan het shoppen sla, laat ik me leiden door mijn hart en niet door mijn rekenmachine of lintmeter. Esthetisch jolijt boven praktisch profijt, dat is hoe mijn brein gedijt. En meteen ook een verklaring voor de mouwloze winterjassen (no comment) in mijn garderobe. Allemaal cool en wel, maar tegelijk ook very koel tijdens een winter in energiecrisis. Het hoofd koel houden, dat kan mijn lief dan weer als de beste. Hij is het die mij de afgelopen vijftien jaar, met de nuchterheid van een boekhouder, al mijn interieurdromen afpakte door de oppervlakte van de tiny ruimtes in ons huis in vierkante meters op te dreunen. Tegelijk is hij het ook die het vuur in mezelf helpt aanwakkeren wanneer mijn energiepeil op een laag pitje komt te staan. Al is die nood vandaag minder hoog, waar een vurige nocturne van de Kunstacademie duizend keer méér energie zal opleveren dan ze gevraagd heeft. Het wordt een avondje dat warmer zal aanvoelen dan het wollen truitje dat ik – klik! – eerder deze week kon scoren. Daar durf ik mijn hand voor in het vuur steken.