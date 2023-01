Koning Stilstand regeert en Voka is zijn nar

Vincent Callens en Pieter De Brabandere, regiovoorzitters van respectievelijk Voka regio Ieper en Voka regio Veurne, verkeerden niet meteen in een hoerastemming bij de economische terugblik op het afgelopen jaar.

De hoge energieprijzen en loonindexeringen dreigen vooral exportgerichte bedrijven in de Westhoek uit de markt te duwen en dramatische prognoses over de krapte op de arbeidsmarkt maakt ‘normale’ groei quasi onmogelijk.

Ook richting de politiek luiden ze de alarmbellen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters krijgt een veeg uit de pan omdat haar kabinet geen haast maakt met het complex dossier Ieper-Veurne, terwijl ze in haar eigen provincie Limburg wel het jarenlang aanslepend mobiliteitsdossier van de N314 kan realiseren. “Ook van de lokale politici verwachten we meer actie in dat dossier”, klonk het teleurgesteld.

Voka kijkt ook in de richting van de lokale politici, van wie men meer verwacht

Net als de afgelopen tien jaar klopten ze nog eens op de nagel van het gebrek aan bedrijventerreinen. Voka-regioverantwoordelijke Tom Vermeersch zegt iedere week meerdere vragen te krijgen van bedrijven om te bouwen in de regio, maar hij moet ze telkens teleurstellen. De Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Regering worden aangemaand om zoekzones vrij te geven, maar onder andere in Ieper zitten die dossiers muurvast. Dat een herhaaldelijk afgewezen zoekzone als Reigersburg op de radar blijft, stuit bij Voka op onbegrip.

Het is alsof de stilstand regeert in de Westhoek, zittend op een troon van bureaucratische procedures en non-decisions. En Voka is zijn nar, want het is tragikomisch cynisch dat zowat het enige waar Voka wel voor juicht het afblokken van het dossier Landschapspark Westhoek is. Daardoor zullen onze natuurgebieden nog jaren of misschien decennia moeten wachten om de volgende stap vooruit te zetten.

Bedrijven versus natuur, platteland versus steden, buurtbewoners versus projectontwikkelaars… En Koning Stilstand, die verdeelt en heerst.