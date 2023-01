Kon niemand Hermes Volley in Oostende houden?

Oostendse sportvrienden, droog uw tranen in een zakdoek. Het doek is over Hermes Volley Oostende gevallen, althans over het vlaggenschip van de groen-gelen, het vrouwenteam in liga, ’s lands hoogste reeks.

Wat een opdoffer krijgen de Hermes-aanhangers en volleysympathisanten in de kustregio te verwerken! Hermes Oostende, halvefinalist in de beker van België en knap strijdend voor de play-offs, houdt het na dit seizoen voor bekeken in de liga. De aankondiging van dat slechte nieuws gebeurde in… Roeselare en verspreidde zich snel via sociale media.

Hermes is meer dan een clubnaam, Hermes is een sterk sportmerk, Hermes heeft een rijke geschiedenis. Het is te betreuren dat het beste team van deze traditieclub na dit seizoen niet meer in Oostende traint en speelt. De vraag leeft of er voldoende pogingen waren om met een nieuwe investeerder of een extra mecenas in Oostende te blijven. Waarom moest de Middenkust zijn topvolleybal verliezen aan een stad 50 kilometer verder? Nu verdwijnt zowel de clubnaam Hermes als de stadsnaam Oostende uit de hoogste reeks van het vrouwenvolleybal. Daarmee kan geen enkele sportvriend in Oostende tevreden zijn.

“Het risico bestaat dat Filou Oostende straks als enige eersteklasser in de grote balsporten overblijft”

Het vertrek van Hermes’ ligateam drukt ook de vinger op nog een pijnlijke plek. Vijf seizoenen geleden glunderden drie Oostendse balsportclubs. In het seizoen 2017-2018 speelden zowel BC Oostende (nu Filou), KV Oostende als Hermes Oostende Europees. Dat was uniek. Het risico bestaat dat Filou binnenkort niet alleen de enige Europees aanwezige Oostendse balsportclub is, maar dat het ook als enige eersteklasser in de grote balsporten overblijft. Zelfs als Hermes straks de beker van België wint of via de competitie een Europees ticket bekomt, dan nog hebben Europese volleymatchen niet meer in Oostende plaats.

We wensen het afgeslankte Hermes Oostende een mooie toekomst met zijn provinciale ploegen en jeugdteams toe. En wie weet, klimt een team ooit opnieuw naar een nationale reeks.

(Peter Rossel)