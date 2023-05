Komen er ook in Oostendestraks Struikelstenen?

De Oostendse gemeenteraad van maandag krijgt een primeur. Het stadsbestuur voerde de mogelijkheid in voor burgers om verzoekschriften in te dienen en die ook toe te lichten. Voor de eerste keer maken Oostendenaars gebruik van dit lovenswaardige initiatief om de politiek dichter bij de burger te brengen. Ze verzamelden de vereiste 500 handtekeningen. Een hele klus, maar noodzakelijk om te maken dat enkel voorstellen met enig draagvlak de gemeenteraad halen.

Het verzoekschrift gaat uit van meer dan 20 Oostendenaars, die de nodige handtekeningen verzamelden, en vraagt aan de gemeenteraad om een reglement goed te keuren voor het plaatsen van ‘struikelstenen’ – steentjes in het voetpad die mensen doen herinneren aan – even doen ‘struikelen’ over – slachtoffers van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over mensen die stierven in nazikampen of levenslang getekend werden door de opsluiting en ontbering. Dikwijls gaat het om mensen die opgepakt werden om hun geloof, afkomst, beperking of geaardheid of die deelnamen aan het verzet tegen de Duitse bezetter. Helemaal apolitiek is het initiatief niet, met Vooruit-gemeenteraadslid Vanessa Vens als een van de initiatiefnemers. Maar de oud-OCMW-voorzitter beklemtoont dat ze reageert als kleindochter van een overlever van een nazikamp en niet als politica. Dat de 500 handtekeningen in minder dan twee maanden werden verzameld, geeft trouwens aan dat er een draagvlak is.

Benieuwd hoe de meerderheid zal reageren op het voorstel om ook in Oostende ‘Stolpersteine’ te plaatsen, in navolging van de 100.000 stenen die er nu al liggen in 2.000 steden in 26 landen, ook in België. Maar wat ons betreft, is het een mooi initiatief. Het is goed dat we blijvend herinnerd worden aan de mensen die stierven voor hun overtuiging, geloof, geaardheid of eigenheid of omdat ze zich durfden verzetten tegen een misdadig regime. In een tijd waarin er weer een oorlog woedt in Europa, kan het geen kwaad om eraan te herinneren waar zo’n regime toe kan leiden.