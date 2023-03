Knack Volley kan straks met bescheiden middelen weer eens geschiedenis schrijven

Volleybalclub Knack Roeselare heeft afspraak met de geschiedenis. Na de stunt in de halve finale tegen Piacenza wacht de finale tegen Modena. Een finale die leeft in de Rodenbachstad. We zijn het hier immers wel gewoon dat de beker en/of competitie gewonnen wordt. Maar Europees de finale spelen, dat is heel wat anders.

De laatste Europese finale dateert al van 21 jaar geleden in de Top Teams Cup. Een finale die toen gewonnen werd. Dat Knack nu in de finale staat, mag dus gerust een stunt genoemd worden. Op Schiervelde doen ze het al jaren met een bescheiden budget. De cijfertjes goed in de gaten houdend. Met oog voor talent van bij ons, steunend op een sterk collectief.

Grote geldsommen houden ze bij Knack alvast niet over aan dit unieke avontuur. In het voetbal staat een succesvolle Europees parcours garant voor een mooie winst op het einde van de rit. Momenteel is er 105.000 euro aan prijzengeld verdiend. Bij winst komt daar nog eens 20.000 euro bij. Genoeg voor de onkosten, maar veel meer ook niet. Ter vergelijking, Club Brugge zal wellicht om en bij de 50 miljoen euro incasseren met het behalen van de tweede ronde van de Champions League.

Het siert de mensen van Knack dat ze ondanks de grote interesse, de Tomabelhal was op een goed uurtje uitverkocht, de prijs erg billijk op 30 euro hebben gehouden. Want de socio’s moeten al ieder jaar geld neertellen voor een abonnement. Voor de tweede ronde van de Champions League tegen Benfica betaalde ondergetekende Club-fan 50 euro, wat een van de goedkoopste tickets was. De dure tickets zorgden ervoor dat een deel van de thuisaanhang, dat ook ieder jaar een abonnement te betalen heeft, ontgoocheld moest afhaken. Dat is dus gelukkig niet het geval in Roeselare. De blauw-witte vlaggen liggen alvast klaar om er op woensdag 5 april sowieso een groot feest van te maken.

Het zijn sportieve hoogdagen voor Roeselare, want volgende woensdag 29 maart, is er ook de start van Dwars door Vlaanderen. Duizenden wielerliefhebbers verzamelen dan in het centrum om zich te vergapen aan de vele toprenners tijdens een van de laatste grote testen voor de Ronde van Vlaanderen de daaropvolgende zondag. Ook daar weer een mooie kans om Roeselare in de picture te zetten.