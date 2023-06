Klasseterrassenop de Ramblas

Lien Vansteenbrugge vertelt over haar leven in Tielt.

De lente liet zich vorig weekend ein-de-lijk van haar beste kant zien en kondigde zelfs al een beetje zomer aan. En daar is de middenstand niet rouwig om. Eensklaps stromen de terrassen vol met blije zomermensen, als koeien die na een lange winter de weide terug in mogen. Zonnebrillen weerkaatsen de opgeblonken cocktailglazen, vrolijke jurkjes laten streepjes nog wit beschaamde huid zien en niemand lijkt zich zorgen te maken over wat gisteren nog onoverkomelijk leek.

Het valt me telkens op dat zonnig zomerweer alle verschillen tussen de horeca-etablissementen en hun cliënteel lijkt op te heffen. Iedereen heeft normaal gesproken wel zijn favoriete stek. Je loopt er kennissen en bekenden tegen het lijf of het interieur brengt je tot rust. De koffie is er gewoon de beste en je favoriete kranten en tijdschriften liggen op je te wachten.

“Onze eigenste mini-Ramblas in het hart van de stad. Wie heeft Barcelona nog nodig?”

Maar eens de zon van de partij is, maakt dat alles niets meer uit. De hele Markt wordt één groot terras en het enige wat nog telt, is een plekje bemachtigen om gezapig achterover te leunen, een hapje en een drankje te bestellen en van die warme zonnestralen te genieten. Studenten naast bejaarden, hippe vogels naast klassieke dames, eenzaten naast feestvierders. Het belfort rijst statig uit over zijn tevreden onderdanen en trakteert op een deuntje. De Knip, hoe kort ook, versterkt dat alles. Onze eigenste mini-Ramblas, je kan er je zo een menselijk standbeeld of een verkoper van zeepbellenblazers bij inbeelden. Wie heeft Barcelona nog nodig als dat alles zich op een steenworp van je thuis bevindt?

Zo’n vrolijke heterogene mensenzee die onderlinge verschillen doet verbleken, dat juich ik altijd toe. De mediastorm van de laatste weken rond de uitspraak in het proces Sanda Dia en de hevige discussies over klassenjustitie indachtig, ben ik dit jaar nog verheugder met dit Tieltse tafereel. Straks na het werk even koffie slurpen, misschien slaan we wel een praatje? Santé.