Killer robots van Departement Onderwijs beslissen waar uw kind naar school mag

Net nu de Britse wetenschapper Geoffrey Hinton, de peetvader van de Artificiële Intelligentie, opgestapt is bij Google, omdat hij bang geworden is van zijn eigen uitvinding, heeft AI zijn intrede gedaan in ons Brugs onderwijs. Algoritmen bepalen voortaan in welke middelbare scholen leerlingen zich mogen inschrijven.

Vooral de directeurs van de vrije scholen zijn woest. Koen Seynaeve, coördinerend directeur van de grootste scholengroep Sint-Donaas (13 middelbare scholen met 5.700 van de 15.000 Brugse leerlingen uit het secundair onderwijs) neemt het voortouw van het protest en staat op de barricaden.

Witte scholen

De schooldirecteurs kunnen zelf niet meer beslissen wie er in hun instelling les mag komen volgen. Dat doet een computer van het Departement Onderwijs in hun plaats. Vlaanderen heeft die beslissing genomen, om te voorkomen dat ouders wekenlang moeten kamperen voor de poort van een populaire ‘witte’ school.

Dat probleem stelde zich de voorbije jaren vooral in Antwerpen en Gent, waar ‘gekleurde’ scholen bij vele ouders zonder migratieachtergond minder in trek zijn. Die vrezen dat leerachterstand bij nieuwkomers een impact heeft op hun kroost en het klasgemiddelde doet zakken. Met het inschrijvingsdecreet streeft minister Ben Weyts naar gelijkheid tussen de scholen.

Menselijke drama’s

Brugge kampt in tegenstelling tot Roeselare en Kortrijk voorlopig nog niet met het onderscheid tussen ‘witte’ en ‘gekleurde’ scholen, hoewel er in onze provinciehoofdstad mensen met 135 nationaliteiten leven. Als centrumstad is Brugge evenwel verplicht om het inschrijvingsdecreet na te leven. Scholen die de regels niet volgen, worden door het Departement Onderwijs gestraft.

Het koele, zakelijke dictaat van de algoritmes veroorzaakt menselijke drama’s. De killer robots van het Departement Onderwijs beslissen autonoom wie ze met hun moordzuchtig wapen educatief verwonden of elimineren. Een tweeling mag niet naar dezelfde school, er is geen plaats in Ter Groene Poorte voor een meisje dat dolgraag bakker wil worden. Ze moet elders industriële technieken leren. Heeft Geoffrey Hinton gelijk? Bedreigt AI de toekomst van onze kinderen?

