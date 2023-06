Keuze wordt iets simpeler, maar daarom niet voorspelbaarder

Burgemeester Bart Tommelein kondigde het al enkele jaren geleden aan, maar nu is het dus officieel: Open VLD, Groen en CD&V trekken samen op één lijst naar de kiezer. Ze steken ook niet weg waarom ze dat doen. Het nieuwe decreet lokaal bestuur geeft de grootste partij het recht om als eerste te proberen een coalitie te vormen. De nieuwe formatie ‘Trots op Oostende’ maakt een bijzonder grote kans om de grootste te worden in 2024 en dus als eerste aan zet te zijn. Dat gaat om strategie en macht, zeggen critici, om ‘de postjes’. Maar op zich is daar ook niets mis mee. Welke lijst komt op zonder de ambitie om macht te hebben? Deze nieuwe lijst komt daar openlijk voor uit. Wie voor Open VLD wil stemmen, weet dus meteen dat hij daar ook de groenen bij krijgt. Dat heeft het voordeel van de duidelijkheid.

Dat betekent niet dat het zonder risico is voor de betrokken partijen. Héél overtuigde liberalen zullen misschien meer hun gading vinden bij N-VA dan bij een samengaan van hun partij met Groen en CD&V. Omgekeerd zouden verstokte groenen zich meer aangesproken kunnen voelen door Vooruit dan door het nieuwe stadskartel. Bij Groen stemde maar 76 procent van de leden voor, het laagste cijfer van de drie partijen en dus toch bijna een kwart van de achterban die niet te vinden is voor deze nieuwe sprong. Het laat zich raden dat de andere partijen daarop zullen inspelen, met de klemtonen die ze leggen in hun programma, maar mogelijk ook door te proberen mensen met een bepaald profiel op hun lijst te krijgen. Het wordt nog spannend hoe dat allemaal zal uitdraaien.

Als het de bedoeling was van het nieuwe decreet om politieke versnippering tegen te gaan, dan is dat in Oostende wel geslaagd. Het aantal partijen vermindert, al weten we nog niet welke kleintjes zich nog aan de kiezer zullen aanbieden. Maar met minder lijsten wordt het voor de kiezer toch wat simpeler. Wat nog niet betekent dat het voorspellen van de uitslag daarmee simpeler wordt. Elke verkiezingen heeft zijn verrassingen, en dat is deze keer niet anders.