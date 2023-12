Kerk en leven

Als onze nieuwe krant van de persen rolt, zit ik in de klapstoel. Figuurlijk toch, want zo heet de rubriek van Kerk&Leven waarvoor een journalist me straks komt interviewen. De ‘katholieke krant’ die ongetwijfeld nog in heel wat West-Vlaamse huiskamers ligt, zocht iemand uit de media om terug te blikken op het jaar… en ze kwamen dus bij de hoofdredacteur van KW en De Zondag terecht.

De vragensteller van dienst zal nu ongetwijfeld bezig zijn met de research. Wie is die Bart precies en wat heeft die allemaal gezegd en gedaan in 2023? Ongetwijfeld botst hij daarbij op de stukjes die ik hier de voorbije maanden over de Kerk schreef. Over hoe gedegouteerd ik was.

Maar goed, ook ik heb mij wat voorbereid. Het is te zeggen: ik ben deze week de Kerk&Leven gaan halen bij mijn ouders. In ‘De Klapstoel’ zat nu een tweeling van 17 die zich pas liet dopen. Filmpjes op TikTok en Instagram duwden de jonge jongens richting doopvont. Een bijzonder verhaal, in een Godvergeten jaar dan nog.

Bisschop Bonny verdient een gele kaart

In een andere rubriek maken we kennis met Emmanuel Ikeobi. Ook hij heeft Een Verhaal. Geboren, getogen en geroepen in Nigeria. De priester was er ook scheidsrechter in de hoogste voetbalklasse… tot hij missionaris wou zijn en in ons land terechtkwam. Emmanuel werkte zich in Antwerpen op tot rechterhand van ‘onze’ bisschop, Johan Bonny uit Moere. In het weekend, zo lezen we, ontspant de 45-jarige vicaris zich nog altijd op het grasveld. Wel, hij mag wat ons betreft ‘zijn’ bisschop nu even een gele kaart geven.

Want deze week geeft Johan Bonny een interview aan deze krant, samen met die andere bisschop uit Moere. Uiteraard gaat het over de docureeks Godvergeten. En over hun raid richting Roger, nu dik twee maand geleden. De paus moet nog steeds beslissen wat de Kerk met die verborgen dader gaat doen… maar bisschop Bonny wou bij ons wel nog even benadrukken dat Vangheluwe al gestraft ís.

En dat verdient dus een gele kaart, want die boodschap willen we eigenlijk niet meer horen. En de vele slachtoffers al zeker niet.

Maar voor alle duidelijkheid: de VAR moet er geen rode kaart van maken. Het is geen fout met de voeten vooruit en we geloven oprecht dat Johan Bonny alle spoken wil verjagen uit de Kerk. De supporters verdienen het alvast…