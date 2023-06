Kartellijsten op komst in Ieper?

Het is niet meer verplicht, maar op zondag 13 oktober 2024 mag je wel weer een nieuwe gemeenteraad kiezen. De afschaffing van de opkomstplicht is echter niet de enige verandering die de boel stevig door elkaar kan schudden. Ook de nieuwe regel dat de grootste lijst na de verkiezingen 14 dagen exclusief initiatiefrecht krijgt om een coalitie te vormen, belooft in veel steden en gemeenten voor vuurwerk te zorgen. De regel moet het veel moeilijker maken voor partijen om op voorhand afspraken te maken achter de schermen.

Afspraken zullen dus gemaakt moeten worden voor de schermen. In heel wat steden en gemeenten beginnen dus al stadslijsten en kartellijsten op te duiken. In Ieper loopt het nog niet zo’n vaart, al laten de twee grootste partijen CD&V en Open Ieper weten niet afkerig te staan tegen zulke gezamenlijke lijsten. Ook Vooruit en N-VA zeggen niet bij voorbaat nee. De kans lijkt dus groot dat er nog voor de verkiezingen coalities gesmeed zullen worden in Ieper. De vraag is dan wie met wie in zee zal gaan.

“De kans lijkt groot dat er nog voor de verkiezingen coalities gesmeed zullen worden”

Een logische combinatie zou die zijn van de huidige coalitiepartners. Al vier en een half jaar beweren ze immers alle drie prima te kunnen samenwerken. Het schoentje wringt wellicht bij Vooruit. Die partij doet het goed in de peilingen en dat willen ze verzilveren in het stemhokje. Bovendien zullen weinig traditionele socialisten happig zijn om hun stem ook aan de liberalen en de nationalisten te geven, zeker als er met Groen en PVDA alternatieven zijn aan de linkerkant van het politieke spectrum.

Er zijn echter nog tal van mogelijkheden. CD&V samen met Vooruit, Open Ieper met N-VA, Vooruit met N-VA, de onwaarschijnlijke combi Open Ieper/CD&V of toch elk apart… Op dit moment kan het nog alle kanten uit. En wat met de ‘kleine’ partijen Groen, Ieper2030 en misschien Vlaams Belang (dat voorlopig nergens staat in Ieper) en PVDA (dat met Peter Degand – broer van de bekende acteur Stefaan – een opvallende nieuwe kopman heeft)? Het beloven nog interessante maanden te worden in aanloop naar de stembusslag.