Karl Vannieuwkerke schrijft een brief naar Mike Thibault: “Jouw wil om te blijven schrijven aan nieuwe successen is niet te blussen”

Karl Vannieuwkerke schrijft elke week een brief. Deze week richt hij zich tot Mike Thibault, de nieuwe coach van de Belgian Cats. De succescoach mag altijd reageren op karl@kw.be.

Dear Mike,

Welcome in Belgium. Dat jij ooit bondscoach van onze Cats zou worden, leek vooral een onhaalbare wens. Het siert de basketbalfederatie dat ze deze droom heeft nagejaagd en hoog durfde te mikken. Maar de meeste credits moeten toch naar ons team en een generatie topspeelsters met Emma Meesseman op kop. Een van je favorieten met wie je bij de Washington Mystics een band voor het leven hebt opgebouwd. Zij en het visitekaartje met daarop Europees kampioen hebben je getriggerd om de Atlantische oceaan over te steken. Daar kunnen wij alleen maar blij om zijn.

Welkom in het kleine België waarvan je president over de hoofdstad ooit zei: Brussels is like living in a hell hole. We hebben je gespaard, Mike. Je moet bij het begin van je legislatuur als bondscoach niet naar Brussel, je bent aangespoeld in de Koningin der Badsteden. Een winterwandeling op strand of dijk tussen de trainingen. Zou je er tijd voor gemaakt hebben of ben je je aan het verliezen in statistieken en analyses? Maak die wandeling maar, Mike. En stop eens aan de viskraampjes ter hoogte van de Vistrap. Ik raad je warme wulloks aan. Vraag misschien naar Preben Stiers. Hij mag ze je aanbieden, ik zal ze betalen. Preben is een van de spitsen van onze voetbalploeg.

“Ik kan me moeilijk voorstellen dat je voor het geld de oversteek hebt gemaakt”

Je moet weten dat Oostende een voetbal- en basketbalstad is. Hier zijn de voorbije jaren vele successen geschreven. Filou Oostende weigert de concurrentie al jaren iets te gunnen en in de zaal waar jullie donderdag Azerbeidzjan bekampen in een kwalificatiematch voor het EK en waar de Belgian Cats zich via een kwalificatietornooi in een zinderende sfeer plaatsten voor de Olympische Spelen in Tokyo. De zaal stond bloedheet, ontplofte bij elke score en het feest na de kwalificatie was ongezien.

Azerbeidzjan is een opwarmertje. Onze Cats wonnen er met een verschil van 108 (!) punten. Gallery play in the making donderdagavond. Zondag wacht in Litouwen dan de laatste rechte lijn richting EK voor de titelverdediger, want dat zijn we dus. Na Parijs, waar we tegen Australië net naast brons grepen, werd her en der al geopperd dat het beste van deze generatie eraf is. In Los Angeles zouden de sleutelspeelsters te oud zijn om alsnog die jarenlang nagejaagde medaille te pakken. Toen Rachid Meziane aankondigde dat hij bij Connecticut in de WNBA aan de slag kon, laaide de hoop op. Niet dat Meziane het slecht heeft gedaan. Integendeel. Maar er was nood aan een nieuwe dynamiek. En toen kwam jij als wit konijn uit de hoed.

Emma verwoordde het perfect: Mike is een innemende, warme persoonlijkheid met een meesterlijk basketbalbrein. Ik ben niet alleen blij dat ik opnieuw met hem mag werken, maar het stemt me vooral gelukkig dat de andere Cats kennis mogen maken met deze man en coach! Julie Van Loo trad haar bij.

Je legacy is prachtig. Twee keer een titel in de NBA, één keer in de WNBA en de coach met de meeste gewonnen matchen in die laatste competitie. Misschien ga jij carrières van Belgische vrouwen rekken door je inzichten en je menselijke aanpak. Niemand sprak de voorbije dagen trouwens over je leeftijd. In september word je 75 jaar. So what, Mike? Je zal José De Cauwer niet kennen, maar ik werk heel vaak met hem samen. Hij wordt 76 jaar drie dagen voor jij er 75 wordt. Misschien moet je zijn naam eens door een zoekmachine halen. José is een onuitputtelijk vat gevuld met wielerervaring, hij assimileert op elk moment en leest elke koerssituatie. Bovendien denkt hij sneller dan de doorsnee dertiger.

Ik vermoed dat het bij jou niet anders is. Op kwaliteit staat geen leeftijd. Dat je naar hier komt om de Belgian Cats onder je hoede te nemen, zegt alles over je passie. Het beest niet te temmen, de wil om te blijven schrijven aan nieuwe verhalen niet te blussen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je voor het geld de oversteek hebt gemaakt. De drang naar een nieuw groot succes laat zich niet snel kooien. Als dat met de Cats nog eens lukt, wacht misschien wel een standbeeld in ons hell hole.

Good luck, Mike.