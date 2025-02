Karl Vannieuwkerke schrijft een brief naar Jean-Marie Dedecker: “Je haalde wel eens uit, maar dat geteisterde hart van je heeft ook een warme kant”

Karl Vannieuwkerke schrijft elke week een brief. Deze keer richt hij zich tot Jean-Marie Dedecker, die deze week een dringende hartoperatie ondergaat. De burgemeester van Middelkerke mag vanuit het ziekenhuis altijd antwoorden: karl@kw.be.

Het nieuws deed ons schrikken. Het ging over over ogen en naaldjes, over zijden draadjes, over een Joe Alcatrazontsnapping door het kleinste adertje. Donderdag moet je onder het mes voor een dringende hartoperatie. Er wachten je een aantal overbruggingen nadat bij de jaarlijkse controle de metertjes in het rood sloegen en de alarmbellen afgingen. Wat volgt, is een lange periode van inactiviteit als burgemeester. Het tweede een gevolg van het eerste, maar veel minder belangrijk. Middelkerke redt zich wel binnen de door jou uitgezette contouren en als er een tijdelijke surplace als antithese van de gemeentelijk evolutie intreedt, is het ook maar zo. Het belangrijkste voor jou en je naasten is dat je helemaal herstelt. De geneeskunde staat ver, overbruggingen zijn voor hartspecialisten routineklussen, de revalidatie een opgave. Maar wat moet moet en een gezonde levensstijl zal geen kwaad kunnen.

Wake-up call

Jouw wake-up call zal ook de mijne zijn, Jean-Marie. Ik ben de voorbije weken vaak rond halfvier ’s nachts wakker geworden. Verder slapen, lukte niet meer. Ik piekerde over de extra kilo’s die er zijn bijgekomen, over spannende broeken en hemden. En ik dacht aan de fantastische vriendin naast me, aan de kleine en grote kinderen en stelde me vragen over mijn fysieke toestand en gezondheid. Blijkbaar neemt bij sommigen karaktersterkte omgekeerd evenredig af met de leeftijd. De goede voornemens die ’s nachts bij het wakker liggen worden gemaakt, zijn tegen de middag meestal allemaal overboord. Maar goed, dat zijn mijn zorgen en de oplossingen moeten ook van mezelf komen. Maar ik vermoed dat de gedachten herkenbaar zijn.

Je haalde wel eens uit, maar dat geteisterde hart van je heeft ook een warme kant

We kennen elkaar al lang, Jean-Marie. Het heeft wel eens gekletterd, je haalde wel eens uit, maar dat nu geteisterde hart van je heeft ook een zeer warme kant heb ik al gemerkt. Christine prijst zich gelukkig met je, jij ook met haar. De laatste keren dat we elkaar zagen, ging het over kinderen en kleinkinderen en ik zag dat er een soort rust over je was neergedaald. De grote mond met het toch wel kleine hartje. Blij met hoe het leven hem momenteel toelacht. Hoe vaak schoot je de voorbije jaren vol toen je de pure liefde van de kleinkinderen voelde? Een geschenkje, een tekening, een kleine of grote verwezenlijking. Soms waardevoller dan alle grote realisaties in de sport of politiek. En er staat toch wel wat op je erelijst. Een medailleoogst in de judosport vergelijkbaar met de vangst van een garnaalvisser te paard op een topdag, wereldkampioen filibusteren en de burgemeester die van Middelkerke een parel aan de Noordzeekust heeft gemaakt en daar nog verder door mee wil. Ook na de revalidatie die straks volgt, Jean-Marie. Want je mag dan graag roepen, zoals vorige week nog toen je je boos maakte op de West-Vlaamse deputatie, achter de schermen ben je een meester-schaker. Met Garri Kasparov als voorbeeld. Een rokade op de verkiezingenslijsten met een strategie in het achterhoofd.

Dissident uit overtuiging, verbinder waar nodig en kan. De in Brussel opgebouwde connecties en de schatplichtigheden gebruik je graag als pasmunt met één doel voor ogen: Middelkerke als referentiekustgemeente positioneren. Ere wie ere toekomt. Je doet dat fantastisch. Als het de komende weken toch eens wat moeilijker loopt, denk dan nog eens aan 1997. Het Europees kampioenschap judo in Oostende. Een van de mooiste sportieve orgieën die ik als verslaggever vanop de eerste rij mocht meemaken. Waarvoor nog eens dank. Johan Laats, Ulla Werbrouck, Marie-Isabelle Lomba, Gella Vandecaveye, Harry Van Barneveld en Inge Clement. Zes van de zestien te behalen gouden medailles hield je thuis. Vooral die laatste een ribbenklever. Dat je straks sterker terugkeert dan voor de operatie is zelfs geen overweging. Je bent uit de broek geschud om vechtend in het te leven te staan. Jean-Marie, ik wens je een vlot lopende operatie en een prima revalidatie toe. En hopen liefde van vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Warme groet,