Karl Vannieuwkerke schrijft een brief naar de legendarische Kosmos: “Als jij als een feniks echt uit je as herrijst, zal ik op de eerste rij staan om je opnieuw te komen bewonderen”

Karl Vannieuwkerke schrijft elke week een brief. Deze week richt hij zich voor het eerst niet tot een mens, maar tot een gebouw. De ondernemers die de legendarische Kosmos willen doen herrijzen, mogen altijd antwoorden op karl@kw.be.

Beste Kosmos,

Je zou de naam van een hond, een kat of een grasparkiet kunnen zijn. In het beste geval van een paard dat samen met Venus, Jupiter en Mars op stal staat. Maar dat ben je niet. Voor het eerst in vijf jaar schrijf ik een brief die niet voor een mens, maar voor een gebouw of monument is bestemd. Jij, ooit glanzende parel van het West-Vlaamse Heuvelland. Een vervallen toeristische trekpleister als maîtresse van veel dromers. De plek waar romances ontsproten of in een doodlopende steeg belandden, waar bronstigheid vaak door flinterdunne muren resoneerde.

Niet zelden sloeg ik tijdens een fietstraining in het begin van dit millennium het steegje net voor de top van de Rodeberg in om je nog eens te bewonderen en bij mooi weer helemaal in de verte naar het silhouet van de IJzertoren te speuren. Hetzelfde gebeurde toen ik jaren later was uitgenodigd voor een feest op de Molenberg. Ik parkeerde de auto en wandelde naar je toe. Om een half uur te laat op het feest te verschijnen. Want telkens ik je zag, herhaalde zich hetzelfde fenomeen. Mijmerend overviel mij instant een lawine van nostalgische gevoelens.

We fietsten tijdens de zomervakantie minstens één keer per week naar het Heuvelland op zoek naar jongerengeluk en fladderende vlinders in de buik. Met je zwembad als uitverkoren jachtterrein van tieners uit Ieper en omgeving had je meer aantrekkingskracht dan eender welke andere site. Duizenden mensen waanden zich op reis vlak bij huis door jouw aanwezigheid, beste Kosmos. Je was in de jaren zeventig en tachtig een van de kroonjuwelen van de Westhoek: architecturaal briljant en qua ligging niet te evenaren. Wat was je mooi.

“Als stenen konden spreken, tekenden we een encyclopedie aan anekdotes en straffe verhalen op uit het verzonken vroeger”

Maar toen kwam het verval. Failliet, de aftakeling. Het vuur verliet je ster. Van de prachtige plek die je ooit was, bleef enkel de ruwe bolster over. Je evolueerde van hemelpoort naar paleis voor urban explorers. Mijn eigen zoon dwaalde een paar jaar geleden met vrienden door je gangen en kwam thuis met verhalen en prachtige foto’s. Ik gaf hem geen uitbrander voor de flirt met het illegale, maar bewonderde je nog eens in je vergane glorie.

Als stenen konden spreken, tekenden we een encyclopedie aan anekdotes en straffe verhalen op uit het verzonken vroeger. Kapotte ramen, graffiti en Heras hekken benadrukten je teloorgang, maar de letters op de centrale toren waren overeind gebleven. KOSMOS in het typerende lettertype waarbij de dubbele S me als kind aan de S van het tennismerk Snauwaert en ook een beetje aan Vitas Gerulaitis deed denken. De Amerikaanse tennisser die in 1977 de Australian Open won en een ambassadeur was van het Belgische merk. Snauwaert verkocht in die tijd tot 6.000 rackets per dag. Maar we dwalen af.

“Je bleek de speelbal van fantasten. Daar zou nu een einde aan komen”

Door jouw dubbele S, Kosmos. De voorbije twintig jaar was je de inzet van veel fantasieën. Niet zelden mondden ze uit in nachtmerries. Een Nederlandse ondernemer wilde je kroon opblinken, Duitse investeerders zouden van jou hét wellnesscentrum van het westelijk halfrond maken. Maar je bleek de speelbal van fantasten. Daar zou nu een einde aan komen. Er wordt gewerkt op de Kosmossite op de Rodeberg las ik. Het begin van de reanimatie of wordt het een reïncarnatie? Hendrik en Nathalie willen je behoeden voor de doodsteek, de sloop die was aangekondigd.

Wat je exact wordt, is nog niet helemaal duidelijk, maar dat je opnieuw iets wordt lijkt een zekerheid. Een hoogwaardige hub voor verblijfsaccommodatie, creativiteit en kunst, klinkt het. De omschrijving is veelbelovend, de weg naar het eindresultaat wel gearticuleerd zoals het landschap dat je omringt. Maar als jij, beste Kosmos, als een feniks echt uit je as herrijst, zal ik op de eerste rij staan om je opnieuw te komen bewonderen.

Warme groet van een grote fan,