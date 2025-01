Karl Vannieuwkerke schrijft een brief naar de jarige Marc Coucke: “Het siert je dat je verworven geluk graag deelt”

Karl Vannieuwkerke schrijft elke week een brief. Deze week richt hij zich tot Marc Coucke. De ondernemer, die eerder deze week zijn zestigste verjaardag vierde, mag altijd reageren op karl@kw.be.

Beste Marc,

Gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Je maakt je intrede in the new prime of life zoals je vrouw Natje het zo mooi verwoordt op haar Instagrampagina. Ik probeer me op basis van vroegere ontmoetingen iets voor te stellen bij het feest. Twee zekerheden: schlagermuziek en de beste wijn. Op beide wordt niet bespaard. Het eerste maakt je stante pede opgewekt, het tweede heb je je zelf ingeschonken door jarenlang te ondernemen en keihard te werken.

Mijn speculaties zijn gebaseerd op een paar gezamenlijke ervaringen in de loop van de twintig jaar dat we mekaar kennen. Niet enkel in café De Reisduif ging je als Club Brugge-supporter (tijden veranderen, Marc) achter de dis staan om het aanwezige publiek te entertainen. Ook op de verjaardagsfeestjes van je vriend en zakenpartner Bart Versluys liet je elke keer een mengpaneel en luidsprekers aanrukken om en petit comité de zangstonde en de dans te kunnen inzetten.

“Ambiance is je brandstof. Niemand die er in slaagt om vermoeidheid en kramp langer uit te stellen dan jij”

Op die momenten ben jij de zaaier van energie in het gezelschap. De mensen in je omgeving inhaleren die met volle teugen. Ambiance is je brandstof. Niemand die er op zo’n moment in slaagt om vermoeidheid en kramp langer uit te stellen dan jij. En dan breng je je beste flessen mee. Gul als je bent voor vrienden en wie je lief is.

Het siert je dat je verworven geluk graag deelt, Marc. Ik herinner me dat je op zo’n avond eens met een fles Mouton Rothschild de wijnglazen vulde en voor de hele tafel riep: Karl (met die lang rollende Gentse r van je), als je morgen tijdens het Sportgala in prime time op televisie het woord mouton laat vallen, breng ik zo’n fles naar Vive le vélo die je dan samen met je redactie kan uitdrinken. Ik maakte me geen begoochelingen, maar toen Justine Henin een dag later tijdens de uitzending in de sofa plots wel heel ver van een gestelde vraag afweek, zag ik mijn kans schoon: Revenons à nos moutons, Justine!

Terug naar de orde van de dag. Toen ik na de show mijn smartphone uit vliegtuigstand haalde, had je al een berichtje gestuurd: Smeerlapke! Je hield je belofte. In de zomer die volgde kon ik mijn redacteurs in de camper een glas Mouton Rothschild aanbieden. Een zeldzame uitspatting in twintig jaar Vive le vélo. Al kwam een groep halfzatte mensen aan de tafel van Lieven Van Gils – die in een gesprek met de Duitser Tony Martin zat – ook eens in een dolle farandole Het is weer Couckenbak zingen.

“Je hebt het ver gebracht, Marc. Gedreven door inzicht, durf en dromen”

De reserves zijn aangelegd om je een leven lang meer luxe te kunnen veroorloven dan 99,9 procent van de bevolking. Het is je van harte gegund, Marc. Sommige mensen zijn jaloers op wat je hebt bereikt en verworven. Ze gaan voorbij aan de ondernemersrisico’s die je hebt moeten nemen, aan de zwarte sneeuw die je hebt gezien, aan de opeenvolging van 100 urenweken die je hebt geklopt om te komen op de plek waar je nu staat.

Het begon met de deur-aan-deurverkoop van flesjes shampoo. Je hebt het ver gebracht, Marc. Gedreven door inzicht, durf en dromen. Still dreaming bigger than the rest of us. And we love it!, schrijft Natje. Exact. Het kind in Marc Coucke zal nooit sterven. Soms word je dan ook al eens verraden door je impulsiviteit en moet je na een paar dagen een telefoonchip uit de markt halen. Faits divers in een groter verhaal.

Je liefde voor de sport en je zakelijk instinct gingen samen in koers en in voetbal. Met grote successen en kruiswegen tot gevolg. In Oostende ligt je vlucht naar Brussel nog altijd gevoelig heb ik de voorbije maanden gemerkt. Je hebt de echte KVO-supporter diep in het hart geraakt. Ze mogen wel niet vergeten dat je in Oostende voor een aantal onvergetelijke momenten hebt gezorgd en uiteindelijk is het een doldwaze Amerikaan die de club de dieperik inreed. En tijd heelt wonden.

Marc, je bent veel meer dan een ondernemer. Je bent ook de man die me als een van de allereersten een berichtje stuurde toen bij me kanker was gediagnosticeerd en toen ik in een kleine mediastorm belandde. In de drukte en de waan van de dag daar de tijd voor nemen, weinigen kunnen het. Een warme vent is zestig jaar geworden.

Warme groet en gefeliciteerd,