Karl schrijft een brief naar presentatrice Gloria Monserez: “Een injectie van positivisme kan onze maatschappij echt wel gebruiken”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar Gloria Monserez. De presentatrice mag samen met icoon Bart Peeters De droomfabriek 2.0 presenteren. De Leuvense mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Beste Gloria,

Stap binnen in de droom. Een programma hosten samen met Bart Peeters. Er zouden nogal wat presentatoren er een onderbeen of arm voor geven. Bijna vijftig jaar ervaring in de schoot geworpen. De revival van De droomfabriek. De jaren negentig bewust beleefd met Rani, Sabine en Bart kan ik nauwelijks wachten op de vernieuwde editie met jou erbij, Gloria.

De aankondiging was verrassend, het duo verfrissend. Bart drieënzestig jaar, jij tweeëntwintig op de dag dat ik deze brief aan het schrijven ben. Gefeliciteerd overigens. Dat moet een geweldige tandem opleveren en het is op dit moment zelfs onmogelijk te voorspellen wie van jullie twee de meest energieke zal zijn. De Duracell-batterijen van Bart zijn nog lang niet plat. Samen met jou zou dat wel eens vonken kunnen geven. Ik moet toegeven dat ik een fan van het eerste uur van je ben. Je kwam binnen en stak er onmiddellijk bovenuit.

De natuurlijke flair spat van het scherm als jij erop verschijnt, je enthousiasmeert als je praat en beschikt over een ferme rugzak aan algemene kennis voor iemand van tweeëntwintig jaar.

Want dat vergeten veel mensen. Die rugzak vullen kost meestal jaren. Jij hebt duidelijk een groot vermogen tot assimileren en absorberen, Gloria. En dat zijn twee van de belangrijkste kwaliteiten waarover een presentator moet beschikken. Jij kan gezien je leeftijd geen enkele Droomfabriek live hebben gezien. Heb je alle afleveringen van de jaren negentig uit het VRT-archief laten vissen of hebben ze je gevraagd om vooral niet naar Rani, Sabine of Pascale te kijken? Dat laatste zou verstandig zijn. Je hebt alles om er een succesverhaal van te maken. Be yourself. En nog een goede raad. Trek je van commentaren en kritieken niks aan. Want die komen er straks ook. Na het prijzen van je frisheid en talent zal je populariteit stijgen. Dat is in klein en arm Vlaanderen een doorn in het oog van recensenten en internethelden die vaak mislukt zijn in het vak dat jij uitoefent of er alleen maar van kunnen dromen.

“Dat er op een dag al meer dan tweeduizend dromen zijn ingestuurd, wijst op de grote slaagkansen voor de Droomfabriek 2.0”

De aankondiging was dinsdag nog niet koud of daar had je ze al, de mannen en vrouwen met de geslepen messen. Dat Bart Peeters de kans nog krijgt om ook twintig jaar later de showmaster te zijn, terwijl er voor een jonge vrouw wordt gekozen. Het stak blijkbaar. Of ze deden toch alsof. Plat populisme van opinieschrijvers met dubbele agenda’s. Het zijn dezelfde windhanen die eerder neerpenden dat jonge mensen te weinig kansen krijgen in de media. Het voortdurend gezocht VRT-bashen doet hun geloofwaardigheid daarbij geen goed.

Een keuze voor de vrouwen van het eerste Droomfabriektijdperk was in dit geval gewoon geen mogelijkheid. Pascale is ons helaas veel te vroeg ontvallen, Sabine doet al jaren niets meer in de media en Rani maakt radio bij de concurrentie. Is het dan vreemd dat er in eigen huis naar jong talent wordt teruggegrepen? Het tegendeel zou pas schaamtelijk zijn. Niet dat de fantastische Rani het niet geweldig zou doen. Rani zet gewoon aan tot dromen. Het is een formidabele madam. Maar dat het niet aan haar is gevraagd, is in deze de logica zelve.

Het stoort me echt dat er onder het mom van kritisch zijn er altijd een portie negativisme bovenop komt. Twee begrippen die al te vaak door mekaar worden geklutst. Sluit je dus net als van het VRT-archief af van de zelfverklaarde heiligen. De weg is vooruit, zei de 100-jarige vader van José De Cauwer als eeuweling. Mooier valt het niet te verwoorden. Dat er op een dag al meer dan tweeduizend dromen zijn ingestuurd, wijst op de grote slaagkansen voor de Droomfabriek 2.0. Een injectie van positivisme kan onze maatschappij echt wel gebruiken. En dat is wat jij en Bart zullen doen: ons vrolijk maken en laten dromen van een betere wereld. Ik wens je daarbij ontzettend veel succes, Gloria. Go go go!

Warme groet,