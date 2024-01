Karl schrijft een brief naar Julien Vermote die onderdak vond bij Visma-Lease a Bike: “Het hoeft zelfs niet bij dat ene jaar te blijven”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar Julien Vermote. De 34-jarige wielrenner was al enige tijd op zoek naar een nieuwe ploeg. In extremis gooide Visma-Lease a Bike hem een reddingslijn toe. Julien mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Beste Julien,

Wat was ik graag een vlieg geweest aan jouw kant van de telefoon toen Merijn Zeeman je belde met het nieuws dat er een contract voor één jaar voor je klaarlag bij Visma-Lease a Bike. De mimiek op je gezicht moet goud waard zijn geweest. Ik zou nog een paar vleugelslagen rond je hoofd hebben gedaan toen je de telefoon afzette. Om je nog beter te observeren, me tegelijkertijd ook wel bewust van het feit dat je wilde gebaren het einde van mijn bestaan als vlieg hadden kunnen betekenen. Oerkreten, Julien? Waren het oerkreten die door het huis knalden of werd je stil van verwondering? Wie heb je allemaal opgebeld of een Whatsappje gestuurd? Ik kan me voorstellen dat jouw herwonnen wielergeluk afstraalt op de mensen die je graag zien en nu al een paar jaar begaan zijn met je lot als mens en als wielrenner. Misschien geloofden zij veel minder in een goede afloop dan jij dat deed, maar durfden ze dat niet zeggen om je niet te kwetsen.

Je hebt net een heel lange col moeten verteren. Probeer te genieten van de afdaling

Laat ons de zaken eerlijk benoemen, Julien. Het draaiboek vlotte de voorbije seizoenen niet echt. Je verdween tussen de plooien van de sport die je zoveel had gegeven en waar je nog altijd oprecht van houdt. In 2022 reed je bij Alpecin-Fenix geen deuk in een pakje boter en leek je grote motor de geest te hebben gegeven. Dat je aan pk’s had ingeboet zou op 33-jarige leeftijd niet eens een schande zijn geweest. Maar er zit graniet in je kop. De mantra die als een drilboor door je hoofd hamerde, liet niets aan de verbeelding over: Zo zal het niet eindigen! Over mijn lijk! De degradatie naar het kermiscircuit slaagde er zelfs niet in om het langzame gif van de demotivatie in je lichaam te installeren. Je bleef keihard werken en resultaten najagen.

In 2023 was je in de nationale koersen niet uit de top-10 weg te branden. Puivelde, Gullegem, Oudenburg, Erembodegem, Poperinge, Vilvoorde, Meulebeke, Merksem, Kortemark, Desselgem, Stekene, Berlare, Oostrozebeke, Putte,… Op al die plaatsen drukte je je stempel en stond je op het eerste blad in de uitslag. Dat die resultaten zouden leiden naar een postje bij de grootste wielerploeg van het moment was weinig waarschijnlijk. Maar kijk. De aanhouder wint. Luctor et emergo. Ik strijd en kom boven. Je ruilt provinciaal voetbal in voor de Champions League en verdedigt plots het doel van het Real Madrid van de koers. Visma-Lease a Bike. Knijp nog maar eens goed in je wang, Julien. Als de Vermoteur straks nog eens aanslaat en je je weer kan vinden in de rol waarvoor je vroeger zoveel waardering kreeg, denk ik zelfs niet dat het bij dat ene jaartje moet blijven. In 2017 verliet je Quick-Step voor Team Dimension Data met een duidelijke boodschap: ‘Urenlang op kop rijden. Op den duur was ik die rol kotsbeu. Het was leuk als er gewonnen werd, maar toch. De uitdaging was een beetje weg.’ Dat wordt straks toch opnieuw je rol. Op kop van een peloton boren in de wind of een kopman driekwart koers in de veilige zones houden. En ik ben zeker dat je dankbaar bent dat je het opnieuw mag doen. Voortschrijdend inzicht. Elke beklimming is een offer dat zich uitbetaalt in de beloning van een afdaling, Julien. Je hebt net een heel lange col moeten verteren. Probeer te genieten van de afdaling. Al is genot in koerstermen een relatief begrip. Het is en blijft een beestenstiel. Ook nu wordt vermoeidheid je dagelijkse brood. In ruil krijg je de garantie op collectief succes. Want ik kan me onmogelijk voorstellen dat ze bij Visma plots niet meer zullen winnen. Geniet van elke minuut op en naast de fiets, Julien. Je wilskracht en doorzettingsvermogen hebben ervoor gezorgd dat je dat ten volle verdient. Succes, man!

Warme groeten,