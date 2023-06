Karl schrijft een brief naar Herman Brusselmans: “Voor mijn moeder was jij een voorbeeld van hoe ik vooral niet moest worden”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar Herman Brusselmans, die na 37 jaren afscheid nam van zijn lange haren. Herman mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Beste Herman,

Het knippen van je haar was de voorbije dagen wereldnieuws in Vlaanderen. Brusselmans met een korte coupe sneed door gazettenpapier en plakte op computer- en tabletschermen. Aas voor clickgieren, de razernij van de nieuwe media als perpetuum mobile. Na Connor kwam Herman. Wie is de volgende? Connor allicht, want er ontbreken nog stukken in zijn verhaal. Maar dat is voor later, iets dichter bij de verkiezingen waarschijnlijk.

Terug naar jou. Je bent deze week dus geknipt door Christine van het befaamde salon Xantippe in Brugge, Herman. Toffe madam die wel een stukje kan knippen. Ervaring zat. Maar dat weet jij ondertussen. Ze nam ook mij meermaals te grazen. Ten tijde van de regionale televisie nog, dik vijfentwintig jaar geleden. Xantippe was het huissalon van Focus TV en Christine zorgde persoonlijk voor de bekken in het haar van wijlen Tony van den Bosch, de voormalige presentator van De Zevende Dag en hoofdredacteur van Focus TV. Christine groeide uit tot dé BV-kapster met een stilaan onoverzichtelijke erelijst. Haar kapsalon wordt in Brugge ook wel eens De Goudmijn genoemd.

Dat haar tot op je kont dateert van het jaar waarin de Rode Duivels ons ’s nachts wakker hielden toen ze Rusland en Spanje uit de wereldbeker in Mexico kegelden

Ik keek naar de foto van de nieuwe Herman en zag een frisse vent. Een kruising tussen Kris Wauters en Tom Lanoye. Ik kon mijn ogen niet geloven en ben nog altijd op mijn hoede voor een mogelijke correctie. Volgens mij maken wij – de klanten en lezers van de verderfelijke massamedia – deel uit van een AI-experiment. Ik kan het nog altijd niet geloven omdat ik je nooit anders heb gekend. Dat haar tot op je kont dateert van het jaar waarin de Rode Duivels ons ’s nachts wakker hielden toen ze Rusland en Spanje uit de wereldbeker in Mexico kegelden. Die lange lokken gaan terug tot 1986, tot de Caje, Igor Belanov, Rinat Dasaev, Jean-Marie Pfaff, Andoni Zubizarreta en Leo Van Der Elst.

Ik weet niet of het geschiedkundig klopt, maar in mijn geest zat jij toen al in de omkaderingsprogramma’s van het WK. Je kwam in elk geval al eens op televisie. Ik was 15 jaar en voor mijn moeder was jij een voorbeeld van hoe ik vooral niet moest worden. Die Brusselmans is een kiesak (lees: een onverzorgde vent). Langharig werkschuw tuig. Mijn vader knikte maar moest wel vaak lachen toen je gore praat verkocht. Ik ook. Nog altijd. Ik heb je de voorbije winter wat beter leren kennen toen we tijdens het WK voetbal onze studio in Gent hadden opgetrokken. De babbels in de greenroom leerden me dat je een zachte en fijne mens bent, Herman. Zo zie je er nu plots ook uit met dat korte kapsel. Zelfs mijn moeder is toegetreden tot je fanclub. Ook al beseft ze dat ze veel te oud is voor je.

De knipbeurt blijft bij een eenmalig experiment heb ik ondertussen begrepen. Christine mag het schaartje aan een museum schenken. Het zakje met je haar zat nog niet in de brievenbus van Think Pink of je had al beslist om het opnieuw te laten groeien. Onder druk van je 34 jaar jongere vriendin. De doctrine van de nieuwe vrouw. Breek me de bek niet open, Herman. Voor je het weet blijft er van je eigen leven nog weinig over. Lena zal bepalen hoe lang je haar mag zijn, welke kleren je moet dragen, hoeveel keer per week je mag sporten, met wie en naar welke cafés je mag.

Mag jij scheten laten in bed, beste Herman? Is ze daar eveneens als de dood voor? En jij ondertussen ook? Of is een scheet een ruzie waard? Man, je kan je niet voorstellen hoe graag ik nog eens een scheet zou willen laten in bed om daarna met de lakens te wapperen. Ik denk dat ik dat vanavond gewoon nog eens doe en dat jij je haar kort moet houden. Als statement om aan te tonen dat we nog iets te zeggen hebben in ons eigen kot. Ga je echt luisteren naar een vrouw die 34 jaar jonger is? Of zit er een andere reden achter?

Voel je met het verlies van je haar je krachten wegebben? Heb je schrik om in een tafereel als De Blindmaking van Simson van Rembrandt van Rijn terecht te komen? Verraden door de knappe Delila werd hij niet alleen geschoren, maar staken de Filistijnen ook nog eens zijn ogen uit. Schuilde in jouw haar ook jouw geheim? Was de coupe het gordijn van waarachter je schaamteloos vuilbekkerij op iedereen en alles kon afvuren? Doe daar anders gewoon mee verder met kort haar. Alles went en wij zullen blijven genieten.

Warme groet,

