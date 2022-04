Karl schrijft een brief naar Elon Musk: “Ik hoop dat je de strijd tegen de vuilspuiterij wint”

Toegegeven, we zijn er niet honderd procent zeker van dat Elon Musk onze krant wekelijks leest, maar mocht dat toch het geval zijn, dan mag de kersverse baas van Twitter de brief van Karl Vannieuwkerke zeker beantwoorden via een mailtje naar: karl@kw.be.

Beste Elon,

Soms vraag ik me af of de rijkste man ter wereld een gestoorde gek dan wel een geniale doordrijver is. Hoe meer ik je bezig hoor, hoe meer ik me ervan bewust ben dat een combinatie van beiden nodig is om het met jouw fantasie zover te schoppen. Je hebt dus Twitter gekocht. Voor 43 miljard euro. 43.000.000.000 euro! Ik schrijf het nog eens om zeker te zijn. Negen nullen. Miljard. Het woord waar we als kind van duizelden, het cijfer waarbij we altijd wel een nul te veel of te weinig plaatsten. God, we duizelden al van het begrip miljoen. En nu nog eigenlijk.

Elk referentiekader is weg bij het horen van zo’n bedrag. Ik luisterde naar een tedtalk met je. Of je dat geld in cash zou betalen, werd gevraagd. Praktisch gezien zou dat geen probleem mogen zijn, repliceerde je met een kwinkslag. Maar ook dat het de bedoeling niet was. Er zou wel wat aandelenruilhandel bij te pas komen. Je aanhang lachte en applaudisseerde. Die supportersschare is ondertussen enorm groot geworden. Alleen al op het speeltje dat je nu kocht, heb je meer dan 86 miljoen volgers. Je hebt nooit aan onder-de-kerktoren-ondernemen gedaan en je actieradius reikt zo ver als de hemel. Je lanceert jezelf tussen de sterren en de maan in een baan rond de aarde. Letterlijk.

Ik hoop dat je je ultieme droom mag waarmaken. De kolonisatie van Mars

Je bent uitgesproken en schuwt de controverse niet. Selfmade man met verschillende roots. Je moeder was een Canadees model, je vader een Zuid-Afrikaanse ingenieur, jij hebt een Amerikaans paspoort. Je bent even oud als ik, Elon. Uiteraard doet dat een mens denken over waar hij had kunnen staan in het leven. Maar laat ons het erbij houden dat ik graag doe wat ik doe en gelukkig ben.

Je beïnvloedt wel mensen. Door jou kocht ik cryptomunten. Niet veel, een handvol dogecoins. De cryptomunt die lacht met de cryptomunten. Door een paar tweets van jou steeg de waarde van 0,002 dollar naar 0,6 dollar. Ik heb ze toen helaas niet verkocht. De waarde is nu nog 0,14 dollar. Het volatiele spel van de crypto, een Tesla betalen met bitcoins. Je maakt het mogelijk, maar ook heel snel opnieuw onmogelijk. Leven aan 300 kilometer per uur. Inspelen op markten en veranderingen. Jij hebt voorlopig al je dromen waargemaakt, tot in het extreme. SpaceX, Zip2, Tesla. Het pad lijkt over gouden kasseitjes geplaveid, maar je had ook je portie geluk. Een paar keer stond je op de rand van het faillissement maar keerde het tij op het allerlaatste moment. Een beetje zoals Real Madrid zijn levenslijnen aangreep op bezoek bij Manchester City. Jij in de rol van de vlot scorende Karim Benzema.

Twitter is het recept voor miserie, schreef je ooit. Nu koop je het medium en wil je er een inclusieve arena voor free speech van maken. Wij zijn ook voor free speech maar tegelijkertijd ook verschrikkelijk hard tegen het gratuit vernederen en kleineren van mensen. En ook dat is Twitter. Momenteel zelfs te veel. Ik hoop dat je de strijd tegen de vuilspuiterij wint en als dat lukt, mag je je ultieme droom waarmaken. De kolonisatie van Mars. Je wil er tegen 2040 een kolonie met 80.000 mensen hebben. En je hebt hierbij één groot voordeel. Op Mars groeit geen spinazie. Die lust je niet.

Supersonische groet,