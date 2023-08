Karl schrijft een brief naar dochter Marte: “Je tekende vorig weekend herinneringen op voor het leven”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar dochter Marte (18), die op Pukkelpop haar eerste festivalervaring opdeed. Marte mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Lieve Marte,

‘En doe de complimenten aan Florence van Florence & The Machine’, riep ik je nog na. ‘Jaja’, was jouw antwoord. Zoals alleen een tiener kan antwoorden. Het was donderdag 18 augustus iets voor 11 uur in de ochtend en ik had mijn raampje opengedraaid nadat ik je net had afgezet aan het station van Diksmuide. We waren nog snel naar de Colruyt geweest om een voorraad koeken voor in de tent. Twee rugzakken, een tweesecondentent, een goedgevulde zak van de Action en een fototoestel om je nek. Als een muilezel begon je aan de lange tocht naar Kiewit bij Hasselt. Maar je huppelde vrolijk richting vriendinnen die al klaarstonden om je te vergezellen.

Je weet niet hoe gelukkig dit tafereel me maakte, lieve schat. ‘Dit is mijn eerste echte festivalervaring, hé’, wist je even daarvoor met fonkelende ogen te vertellen toen we ter hoogte van de markt van Diksmuide waren. Ik knikte en was tegelijkertijd fier en bezorgd. Kinderen loslaten. Uiterlijk ben ik er kalm en koel over, innerlijk is het een gevecht van jewelste. Als ik alleen ben laat ik daar wel eens een traantje voor. Ik vermoed dat het een strijd is die elke ouder met zichzelf levert. Bezorgd zijn is een must, overdreven bezorgd zijn helpt dan weer niemand vooruit.

Door mijn eigen ongestructureerde en drukke agenda moesten jullie wel zelfstandig leren zijn, maar dat neemt niet weg dat ik elke dag wel honderden keren aan jullie denk. Jij, Jef, Jack en straks nog nummer vier. Oogappels waar je een onvoorwaardelijke liefde voor koestert. Elk met zijn eigen karakter en eigen traject. Ik had je thuis je les gespeld zonder dwingend te willen zijn. Kort en bondig. Ten eerste moest je volop genieten van Pukkelpop, herinneringen maken en elk magisch momentje proberen vast te houden. Ten tweede gebood ik je matig te zijn met alcohol en ten slotte gaf ik je mee dat elke vorm van drugs uitgesloten was. Ik voelde me een vader uit de jarig zeventig en besefte maar al te goed dat mijn praatjes anno 2023 weinig indruk maken op een achttienjarige. Al had en heb ik het volste vertrouwen in je.

Kinderen loslaten. Uiterlijk ben ik er kalm over, innerlijk is het een gevecht van jewelste

Je zou me wat whatsappjes sturen vanop de weide. Ik verwachtte eigenlijk niets en had er alle begrip voor gehad mocht er geen enkel bericht zijn gekomen. Opgaan in het moment, alles loslaten. Het is van het mooiste wat er is. Maar de appjes kwamen wel. In de nacht van vrijdag op zaterdag om 1.31 uur een foto met bijschrift ‘Billie’. Jullie waren er zonder een hele dag te moeten wachten in geslaagd om vlakbij het podium te geraken toen Billie Eilish optrad.

’s Morgens volgde een foto van je vriendinnen op de camping en zondag stuurde ik je: ‘Nog fris, kleine?’ Het antwoord toverde een nieuwe glimlach op mijn gezicht: ‘Ja, vanochtend vroeg opgestaan om de lange rij van de douches te vermijden’. Marte ten voeten uit. Pragmatisch, gedisciplineerd en vastberaden. De groeten doen aan Florence was geen optie. Ze had afgezegd. Maar je topmoment van Pukkelpop 2023 moest toen wel nog komen. Het whatsappverkeer leerde me dat je op zondag naar Macklemore, The Killers, Mother Mother, Foals en Girl in Red zou gaan kijken.

Toen Marie Ulven Ringheim – de zangeres van die laatste groep – je aansprak in het publiek toen je daar stond met een bordje ‘Did you come’ (een van haar nummers), wist je niet waar je het had. ‘Thank you for coming to my show. Whatafaaaak’ verscheen er op je Instagram. Je tekende vorig weekend dus herinneringen op voor het leven. Weet, lieve schat, dat jullie gelukkig zien mij ook gelukkig maakt.

Over een paar weken komt er een nieuw loslaatmoment aan. Dan ga je in Gent wonen. Op kot. Blootgesteld aan het studentenleven met al zijn verleidingen. Maar je gaat dat goed doen. Daar twijfel ik eigenlijk niet aan. En je mag je vader altijd eens uitnodigen om samen met je vrienden en vriendinnen een pintje te drinken in de Overpoortstraat. Een kleine tip als je een datum zoekt voor die invitatie. Van 14 tot en met 19 november wordt in Het Kuipke de Zesdaagse gereden. Dan breng ik Jef mee. En laat Pukkelpop 2024 een motivatie zijn om volgend jaar geen tweede zit te hebben. Hoe geweldig zou dat niet zijn? Voor jou en… voor je ouders. We zijn ontzettend fier en blij dat jullie onze kinderen zijn.

Massa’s (om in jullie jargon te blijven) liefs,

Papa