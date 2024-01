Karl schrijft een brief naar de ruitenbreker in het Heuvelland: “Ik hoop dat loontje straks om zijn boontje komt”

Karl Vannieuwkerke schrijft elke week een brief. Deze keer richt hij zich onder meer tot de vandaal die op oudejaarsnacht alle ruiten van een gerenoveerde hoeve vernielde in Dranouter. Reageren: karl@kw.be.

Beste vandaal,

relschopper, amokmaker, onnozel manneke of simpelweg klootzak. Het is zielig om van de eerste brief van een nieuw en hopelijk mooi jaar een klachtenlitanie te moeten maken, maar jij hebt het al verpest nog voor het goed en wel begon. In verschillende gedaantes heb je je geprofileerd. Als ruitenbreker in het Heuvelland, als afperser aan het station van Diksmuide, als belager van een ziekenwagen of als urinegooier op een veldrit in Hulst.

Wat bezielt je eigenlijk? Wat mankeert er aan jou? Wie haalt het in zijn hoofd om zijn flieter uit zijn broek te halen, in een plastic bekertje te plassen en de inhoud daarvan naar een topatleet te gooien na hem ronden lang te hebben gekleineerd. Eerlijk, dan is een fluim in je onnozele smoel nog een veel te lichte straf. Mathieu had gewoon van zijn fiets moeten stappen en je een blauw oog moeten toeken. Of de omstaanders hadden dat moeten doen. Kak wat mij betreft in je broek, of zeik in de koffer van je eigen auto, maar laat onze sporters met rust. Een levenslang verbod om nog een sportmanifestatie bij te wonen, zou een gepaste straf kunnen zijn, of drie jaar Dixitoiletjes leegmaken op festivals door de fecaliën en urine aan te zuigen met een doorzichtig darmpje en te verspreiden over klaargezette emmertjes. Ik hoop dat ze je op basis van de beelden alsnog kunnen identificeren en loontje om zijn boontje komt.

Je slaat ons decennia terug in de beschaving, bende oetlullen

Hetzelfde geldt voor de simpele zielen die tijdens de oudejaarsnacht een ziekenwagen met vuurwerk bestookten en ambulanciers verhinderden om op een normale manier hun o zo belangrijke job uit te oefenen. Het pathetische vervolg lazen we in de krant: “Het boeit me niet dat ze daarmee een mensenleven in gevaar kunnen brengen. Dat is mijn zaak niet”, aldus een 15-jarige getuige van de feiten. De opvoeding van veel kinderen van deze tijd is duidelijk blijven hangen op desolate wolvenvlaktes. Het zijn kale vaststellingen als je op zoek moet naar fundamenten voor een mooiere toekomst. Je slaat ons decennia terug in de beschaving, bende oetlullen.

In het Heuvelland stelde een jonge, zwangere vrouw op nieuwjaarsochtend vast dat alle ramen van hun gerenoveerde hoeve met een sloophamer waren stukgeslagen. De grond onder je voeten weg. Instant machteloosheid. En ook hier dezelfde vraag. Wie doet zoiets? Wie haalt het in zijn hoofd om andere mensen op een gratuite en krapuleuze manier zoveel leed te berokkenen? Jij dus, beste vandaal van mijn kloten. Is het blinde jaloezie of een willekeurig door jou uitgekozen doelwit? Enkel mensen zonder gevoelens zijn hiertoe in staat. Hoe verder ik kom in deze opsomming, hoe kwader ik word en hoe harder ik je de donkerste krochten van de hel toewens.

Rest me nog de minderjarige onverlaten aan te spreken die aan het station van Diksmuide een 18-jarige jongen probeerden te chanteren door hem drugs te laten kopen die hij dan weer moest doorverkopen om de winst aan zijn belagers af te staan. Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig? Wat heb jullie nodig om van het leven echt iets te maken? Een perspectief? Is dat er dan niet? Of maak je jezelf graag wijs dat dat er niet is? Bedrijven krijgen vacatures niet ingevuld, knelpuntberoepen zijn er bij de vleet. Je gedrag, euh je wangedrag, leent zich tot object van meditatie.

Misschien moeten we je nog een keer de hand reiken en je in 2024 alsnog een kans geven. De laatste dan. Dat deze vorm van verregaande naïveteit genadeloos wordt afgestraft, lijkt me realistischer dan de hoop op inkeer. In dat geval is de kordate ijzeren hand de nog ene resterende oplossing. Dan moeten we de brandstapel maar opnieuw installeren nu vuurwerk niet meer mag.

Boze en ontgoochelde groet,