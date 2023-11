Karl schrijft een brief naar burgemeester Francis Benoit nadat Kortrijk de startplek wordt voor Kuurne-Brussel-Kuurne: “Met dit idee zal de aandacht voor Kuurne nooit groter geweest zijn”

Karl Vannieuwkerke schrijft vandaag een brief naar Francis Benoit. De burgemeester van Kuurne vernam deze week dat zijn stad niet langer fungeert als startplaats van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne. De burgervader mag altijd antwoorden: karl@kw.be.

Beste Francis,

Je bent een lafaard, een echte verrader. Je hebt de ziel van je gemeente verkocht aan de dikke nekken van Kortrijk. De stad die decennialang neerbuigend heeft neergekeken op jouw ezels organiseert de komende drie jaar de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. Een slag in het gezicht. Het is het verhaal van het plebs en de bourgeoisie. Kuurnenaren en Kortrijkzanen verhouden zich zoals Catalanen tot Spanjaarden. Er spelen onuitwisbare erfvijandschappen die een verzoening onmogelijk kunnen verdragen. Cisse, het is een regelrechte schande dat je dit hebt laten gebeuren.

Stop de klok en deze brief. Hold your horses op de prestigieuze renbaan van Kuurne. Ik duw mijn klavier aan de kant en herlees de eerste regels. Het is tijd om me te herpakken. Beste burgemeester, niets van wat hierboven staat mag serieus worden genomen. Ik ken je al jaren en je bent een zeer fijne man. Maar sta me toe deze bedenking te maken: de wereld staat in brand, kinderen worden vermoord in de Gazastrook en in Israël, Oekraïners en Russen bestoken mekaar onophoudelijk met artilleriegeschut. Wat zouden we ons druk maken om de verhuis van de plaats waar een wielerwedstrijd op gang wordt geschoten? De start van Kuurne-Brussel-Kuurne zal vanaf 2024 in vogelvlucht nog geen vijf kilometer verder worden gegeven. Lees het zelf nog eens: nog geen vijf (5!) kilometer of vijfduizend meter verder.

Waar worden de prijzen uitgereikt? Aan de meet

Ik kom elk jaar met plezier naar Kuurne en dat zal straks op 25 februari opnieuw zo zijn. Na de koers drinken José De Cauwer en ik nog een pint recht tegenover onze commentaarcabine op de Brugsesteenweg. We worden daar met open armen ontvangen door de sympathieke inwoners van je gemeente. Ik herinner me alleen warme babbels en veel gelach. De aankomst blijft er ook in 2024, de lokale ronden zijn er nog en aan de ziel van de wedstrijd in de Vlaamse Ardennen wordt niet geraakt.

Beste Francis, ik ben zelf ook een nostalgicus, maar de retoriek die de voorbije dagen gepaard ging met de verhuis van de start van Kuurne naar Kortrijk is zo fel overdreven dat het als buitenstaander potsierlijk aanvoelt. Laat ons eerlijk zijn. Welke wedstrijden hebben beginpunt en terminus op dezelfde plek? Inderdaad, de meeste kermiskoersen. Echte klassiekers gaan van punt A naar punt B. De Ronde van Vlaanderen van Brugge of Antwerpen naar Oudenaarde, er wordt gekoerst van Milaan naar Sanremo, van Compiègne naar Roubaix. Hoeveel mensen zouden weten dat de start van Parijs-Roubaix in Compiègne en niet in Parijs ligt? Gent-Wevelgem heeft niets meer met Gent te maken. Daar beginnen ze tegenwoordig in Ieper en die wedstrijd heeft nooit een mooiere en meer symbolische startplek gehad. En waar worden de prijzen uitgereikt? Aan de meet. En die ligt in jullie koers nog altijd in jouw gemeente.

Ik denk dat een podium op de Grote Markt van Kortrijk een upgrade is voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Niet alleen de financiële horizonten kunnen verder worden verkend, er bieden zich tal van opportuniteiten aan voor een creatieve burgemeester zoals jij er een bent. Een man van het volk moet erin slagen eens de eerste emoties zijn gaan liggen om Kuurnenaren en Kortrijkzanen mekaar te laten beminnen. De koers als glijmiddel van verbinding. Vincere insieme, samen winnen. Het zijn niet toevallig de strijdkreten van twee van de succesvolste wielerploegen uit de geschiedenis van deze sport.

Ik heb al een ideetje. Op 25 februari bij het ochtendgloren met zoveel mogelijk inwoners van je gemeente te voet naar Kortrijk, echte ezels voorop. Onderweg randanimatie en gerstenat. Daarna te voet terug. Ruim op tijd voor het hoofdgerecht op de Brugsesteenweg. De aandacht van de nationale media voor Kuurne zal nooit groter zijn geweest. En als je het doet, stap ik met plezier mee. Uit sympathie. José krijg ik ook wel zover. Laat maar weten, beste Francis.

Met warme groeten,