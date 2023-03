Karl schrijft een brief naar Briek Schotte: “Wil je voor zondag nog eens langsgaan bij Armand Pien, Briek?”

Aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen schrijft Karl Vannieuwkerke een brief naar Briek Schotte. IJzeren Briek uit Kanegem (Tielt) wist Vlaanderens Mooiste twee keer te winnen. Reageren kan via mail naar karl@kw.be.

Beste Briek,

Hoe is ’t ginder boven? Al een beetje naar de koers kunnen kijken de voorbije weken? Erger je je aan de overmacht van Jumbo-Visma of geniet je ervan? Vond je de E3 ook de mooiste, Briek? Wout, Mathieu en Tadej. Het zijn kerels, hé. Die hadden het in jouw tijd ook wel gered. Dwangarbeiders van de weg, gul in de inspanning. Klinkt het niet, dan botst het maar. Zij hadden ook in het vlas kunnen werken tot ze er een bult op de rug aan overhielden.

Het is al negentien jaar geleden dat je ons verliet, Briek. Ik denk vrij vaak aan je. Vanmiddag nog toen tijdens Dwars door Vlaanderen in Waregem het Briek Schotteplein in beeld kwam en elk jaar op de dag van de Ronde. Hoe kan het in godsnaam dat jij net op de dag van Vlaanderens Mooiste het wereldse leven ruilde voor het hiernamaals? Dat je net dan tot het pantheon van de wielergoden bent toegetreden blijft een ongelooflijk toeval of ook niet. Je hebt Steffen Wesemann Leif Hoste hier niet meer zien kloppen op die zondag in 2004. Je was net daarvoor vertrokken. Ik kan me voorstellen dat je nog aan het reizen was.

Ik stel me wel meer voor. Organiseren jullie in de hemel kaartavonden voor ex-coureurs? Jij, Rik Van Steenbergen, Stanneke Ockers, Jacques Anquetil, Tom Simpson, Raymond Poulidor. En komt Wouter Weylandt daar ook op af? Ik zie boeiende discussies aan die kaarttafel. Over Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Vergelijkingen over vroeger en nu, de lastigheidsgraad van wereldkampioenschappen, de kwaliteiten van Remco Evenepoel, de invloed van de wetenschap op de koers. Vermoeidheid en kramp konden vroeger minstens even lang worden uitgesteld. Goot jij toen ook al bakpoeder in je pulle?

Ik hoorde onlangs nog een mooi verhaal over je, Briek. Je zat eens met een aantal renners in de auto en je wilde naar buiten rochelen. Alleen was je vergeten dat je net daarvoor het venstertje had dichtgedraaid. De coureurs die met je mee reden lachten zich een kriek. En nog meer toen je de rochel met de mouw van je jasje gewoon wegveegde en zei: Voilà si. Ik zie het zo voor me.

We hebben mekaar, toen je hier nog was, een aantal keren ontmoet. Ik herinner me een lang gesprek in De Haan. Ik hing aan je lippen. Je zei honderd keer Karel in plaats van Karl, maar ik vond het niet erg en luisterde aandachtig naar alles wat je zei. Je vertelde verhalen over de koers van vroeger en spuwde de ene levenswijsheid na de andere. Ik stapte in mijn auto en een opwindende gloed maakte zich van me meester. Mijn beeld over jou was voor eeuwig en altijd gevormd: Briek is een geweldige vent.

Flandrien, zondag is het zover. Dan mogen we opnieuw naar de hoogmis. Ik ben echt benieuwd naar wie de koers naar zich zal toetrekken. Vlaanderen hoopt op Wout, een deel van Vlaanderen misschien ook wel op Mathieu. Nederland in elk geval. En een groot deel van de internationale wielerfans zou het ook wel geweldig vinden als Tadej wint. Een tweevoudig Tourwinnaar die alle wetten van het moderne wielrennen tart. Hoe geweldig zou dat niet zijn? Ik denk dat je fan bent van alle drie. Maar heb je ook een voorkeur? En wat zeggen die anderen aan de kaarttafel? Doe toch maar Wout? Eerlijk, hij verdient het.

We zien zondag wel. Drink na de koers hoe dan ook een goede trappist. En mag ik je nog een gunst vragen, Briek? Wil je voor zondag nog eens langsgaan bij Armand Pien? Geen regen en een beetje meer wind dan de voorspellingen nu aangeven zou ideaal zijn. O ja, en nu ik toch bezig ben. Doe Arno ook nog eens de groeten. Merci, Briek.

Warme groet,