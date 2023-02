Karl schrijft een brief naar Arne, de keeper die vorig weekend overleed: “Winkel Sport speelt vanaf nu altijd met twaalf”

Karl Vannieuwkerke schrijft deze week een brief naar de betreurde Arne Espeel. De 25-jarige keeper van Sint-Eloois-Winkel B zakte in elkaar op het veld en overleed later in het ziekenhuis. Reageren kan via karl@kw.be.

Beste Arne,

Zaterdagavond net voor het slapen gaan en vlak voor de smartphone in slaapstand gaat, komt nog een bericht binnen. Een van de vele die dag. Deze keer helaas met een onheilstijding. Jonge doelman stopt penalty, zijgt neer en kan niet meer worden gereanimeerd. Ik kijk naar je leeftijd: 25 jaar. Vijf-en-twintig. Winkel Sport B-Westrozebeke staat er. West-Vlaanderen, het nieuws komt van akelig dichtbij. Ik ben er op dat moment bijna zeker van dat Mohamed El Baghdadi die penalty heeft getrapt. De fijnbesnaarde middenvelder van Westrozebeke neemt ze altijd.

Als er iemand hierboven keuzes maakt, waarom maakt hij dan zo’n fouten?

Toen wij met Diksmuide zes jaar geleden tegen Westrozebeke speelden deed hij dat ook al, de strafschoppen nemen. Mo mist zelden. Deze keer dus wel. Beelden zijn er niet. De verbeelding ziet een vrije kans om de situatie te reproduceren, een aantal scenario’s passeren mijn netvlies. Een zeldzaam momentje van hubris van Mo is er een van: de panenka. Slim als je bent, blijf je op je lijn staan en plukt het balletje op ooghoogte, duimen netjes achter de bal. De zachte ziel in je beslist om de penaltynemer niet uit te dagen. Een knipoog is zijn deel.

Script nummer twee is een formidabele save. Een krul met de binnenkant van de voet richting winkelhaak, je strekt je uit en duwt de bal met de toppen van de ring-, midden- en wijsvinger nog net over de lat. Ploegmaats en publiek lossen oerkreten en geven je een staande ovatie. Ik hou van beide draaiboeken, Arne. Maar niet van de plotwending die slechts een paar seconden later volgt.

Wie verzint nu zoiets? Zelfs de wreedste scenarist van filmscripts komt hier niet op. Verdomme, vent. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je maar een paar tellen van dit moment kon genieten en daarna nooit meer? Als er iemand hierboven keuzes maakt in onze plaats, waarom maakt hij dan zo’n fouten? Geen enkele jonge geëngageerde mens van jouw leeftijd verdient het om zomaar te worden weggeplukt. De meedogenloosheid waarmee het zwaard van het noodlot soms om zich heen zwaait, leidt te vaak tot ondraaglijk leed.

Ik ken je niet en sliep in de nacht van zaterdag op zondag nauwelijks. Ik dacht aan jou, aan je broer op de bank, je ouders en vriendin langs de rand van het veld. Van euforie over paniek naar verslagenheid tot intens verdriet. Een mix van emoties die niemand verdraagt. Straks moet je broer – als hij daar de moed nog voor vindt – in datzelfde doel gaan staan om ballen tegen te houden. Het zou perfect verstaanbaar zijn als hij dat niet meer kan opbrengen. Een doelman heeft tijdens een match heel veel tijd om na te denken. Als hij er toch in slaagt, ben ik ervan overtuigd dat vier armen voortaan zijn doel zullen beschermen. Winkel Sport speelt vanaf nu altijd met twaalf. En geen enkele tegenstander zal daar een probleem van maken.

11 februari 2023 is een dag waarvan je blijft hopen dat de kalender hem had overgeslagen. Maar die optie is helaas de wens van een verlangen dat voorgoed verlangen blijft. De realiteit is snoeihard. Je leeft voortaan verder in mooie herinneringen. Want als één ding deze week duidelijk is geworden, Arne, is het dat je er op een kwarteeuw in geslaagd bent om bij ontelbare mensen onuitwisbare herinneringen te creëren. Anders zouden nooit zoveel zielen de wake in Sint-Eloois-Winkel hebben bijgewoond of het rouwregister bij je werkgever in Ieper hebben getekend. Een topcollega, plichtsbewust, een sympathieke gast met veel zin voor verantwoordelijkheid.

Het klonk overal oprecht en gemeend. Op handen gedragen door ploegmaats, bejubeld door werkmakkers. Je was niet alleen een goede doelman, maar duidelijk ook een mooi mens. Lieve Arne, je hebt de wereld verlaten op een manier waar elke doelman zijn handtekening voor zou willen zetten: vlak na het stoppen van een strafschop, maar dan wel in een droom op zijn 93ste.

Warme groet en rust vooral heel zacht,