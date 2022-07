Karl schrijft een brief aan Stan Braem: “Vanaf nu ben je ook een rolmodel, aan wie elke jonge speler in een provinciale ploeg zich zal spiegelen”

Karl Vannieuwkerke herinnert zich Stan Braem nog van toen hij in tweede provinciale tegen ‘zijn’ . KSV Diksmuide speelde en wenst de voetballer annex rolmodel, die nu in eerste klasse speelt, veel succes. Stan mag altijd antwoorden via karl@kw.be.

Zulte Waregem-Seraing afgelopen zaterdag. Minuut 88. Het is net 2-0 geworden en Mbaye Leye voert een dubbele wissel uit. Novatus uit, Hubert in. Vossen uit, Braem in. Jelle Vossen, ja de grote Jelle Vossen, wordt vervangen door Stan Braem, een debutant. Ik zit in de redactiecamper van ‘Vive le Vélo!’ in volle voorbereiding op een nieuwe aflevering van de talkshow, maar volg alles via Yelo TV. Daar sta je, Bram. Ik kan een glimlach niet verbergen en kijk naar mijn twee eindredacteurs. Ik zie ze meegenieten. Al een paar keer heb ik ze de voorbije jaren verteld over die Stan Braem die ons (KSV Diksmuide) terroriseerde, toen we nog in tweede provinciale tegen Varsenare speelden. Lang voor je op de radar kwam van een paar eersteklassers wisten zij al wie Stan the Man was. Vijf promoties in zes seizoenen, meer dan 150 doelpunten. Elk jaar een reeksje hoger en zo hield ik je een jaar nauwgezet in de gaten, toen je Varsenare kampioen maakte. Je zorgde er vaak voor dat er moedeloosheid neerdaalde over onze kantine, want Diksmuide speelde dat jaar ook vol voor de titel. Wat heeft Varsenare gedaan? Opnieuw gewonnen. En hoeveel keer heeft Braem gescoord? Het werd op de duur een riedeltje. Varsenare was dat seizoen een aparte ploeg om tegen te spelen. Mattias Vanacker in doel en Steven Lampo als een ouderwetse libero ervoor. Twee routiniers met een bollend buikje en ongeveer zestig jaar ervaring samen. Zij hielden de boel dicht en stuurden de jongeren aan. Aan de overkant liep jij, een eenmansvoorhoede. Kampioen met de vingers in de neus.

Eerlijk, Stan. Ik heb zelden een aanvaller met jouw kwaliteiten gezien. Wendbaar, snel, een vat vol bewegingen die je meebrengt uit zaal en doelgericht. Al die eigenschappen zijn bovendien gebundeld in het lichaam van een rasatleet. Je bent een spits waarvoor het woord spits is uitgevonden. De kernreactor in het merg van elke vijandige verdediging. In welke reeks je ook speelt, je assimileert razendsnel. Ik ben je blijven volgen en het maakt me gelukkig om te zien dat je een sprookje schrijft. Het verbaast me dat talent dat zo dicht bij huis loopt niet sneller wordt opgepikt door clubs in de hogere reeksen. Kijken ze met het nodige misprijzen naar het werk dat in provinciale wordt geleverd? Blijven ze steken in hun eigen atelier van de waarheid? Gedreven door cijfertjes, verstoken van elk buikgevoel. Cercle Brugge liet je in juni twee weken meetrainen, maar hapte niet. Wat hadden ze erbij te verliezen om een Bruggeling een minimumcontract van twee jaar aan te bieden? De voldoening om iemand als jij naar de eerste ploeg te brengen, moet toch een stuk groter zijn dan een dubbel loon uit te keren voor een derderangsspeler uit pakweg Kroatië die de fans na twee jaar al vergeten zijn. De vereenzelviging van de supporters met een speler die opgegroeid is in de schaduw van het stadion zou bij elke club of vereniging een selectiecriterium moeten zijn. Zulte Waregem biedt jou nu wel een contract voor twee jaar aan. Schitterend. En dat je kansen gaat krijgen, bleek al op de openingsspeeldag. Je zat in de wedstrijdkern en viel in. Leye ziet het goed. Ik kreeg er zelfs kippenvel van. Vanaf nu ben je ook een rolmodel, Stan. Elke jonge speler in een provinciale ploeg zal zich spiegelen aan Stan Braem. Alleen al daarom, maar ook omdat ik je een fijne gast vind, hoop ik dat je nog maar aan het begin staat. Blijf ze gewoon lekker binnenknallen, man.





Warme groeten