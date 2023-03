Kafka bij de politie

Kafka zou aan het rondwaren zijn bij de politie. Negen trajectcontroles op ons grote grondgebied, die in vijf jaar tijd geen enkele boete voortbrachten. Wel omgereden palen en roestvorming. Volgens de lokale politiebaas worden inwoners en weggebruikers hier niet beter van. Dat is ongetwijfeld zo, als hiermee anders dodelijke ongevallen ‘hadden kunnen worden voorkomen’, zoals recent in de Roeselarestraat in Esen. En voor meer verkeersveiligheid gezorgd.

Wat moet de gewone burger hier eigenlijk van denken? Gaat het louter over gebrek aan geld bij de verenigde politiediensten? De hogere overheid die onze blauwhemden financieel in de steek laat? Of is er toch meer aan de hand? En wat te denken van het nieuwe geplande politiekantoor dat ‘plots’ in kostprijs is verdubbeld tot 10 miljoen euro? Helemaal normaal? Krijgt Kafka daar ook een bureau?

De meeste weggebruikers zullen echter wel blij zijn dat onze trajectcontroles nog niet werken. Kun je even (gedeeltelijk…) met gerust gemoed van bv. het stadscentrum naar Leke rijden, ook al is dit dan aan 69, 74 of 93 km/u. Relax, geen stress, (als er geen mobiele controles zijn…) toch nog even kunnen ontsnappen aan de controle en dwang van de overheden, die de voorbije jaren enkel sterk zijn toegenomen. De meeste mensen, waartoe ik mezelf reken, hebben verantwoordelijkszin en zijn geen rabiate snelheidsduivels. Ja toch?! En wordt een samenleving echt beter als een horeca-uitbaatster vijf keer op een dag boete moet betalen door trajectcontrole, en twijfelt over de werking ervan? Zoals onlangs in Beauvoorde is gebeurd?