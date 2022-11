Nog niet vaak was ik zo overdonderd als toen ik het huis van Gie Devos (70) binnenstapte. De Kortrijkse beeldhouwer en kunstenaar slaagt er in een huis te bewonen dat zo gezellig en nonchalant ingericht is als er boeken gestapeld staan.

Gie heeft namelijk een huis dat bezwijkt onder het gewicht van de literatuur. Hij eet, drinkt en ademt boeken – al dan niet uit noodzaak, de inhoud van zijn koelkast controleerde ik niet. Al durf ik er een authentiek exemplaar van de klassieker ‘alfa’ van Ivo Michiels om te verwedden dat ook dáar gekoelde dichtbundels en geconserveerde meesterwerken te vinden zijn.

Niet toevallig organiseert Gie dit jaar in Kortrijk voor de twintigste keer zijn levenswerk: Het Penhuis. Altijd op zondag, in de Oranjerie Broelkaai. Zes ontmoetingsmomenten per seizoen richt hij de schijnwerpers op onbekende, maar te beminnen prozaïsten, dichters en filosofen. Briljanten van schrijvers zijn het, vindt hij.

Taalvirtuozen die de aandacht niet krijgen die ze verdienen. Stuk voor stuk kunnen deze auteurs niet tippen aan het agressieve sterrendom van een Herman Brusselmans, of de kokette verhevenheid van een Tom Lanoye. De media laten hen links liggen. Tot grote ergernis van Gie, die zwoer als een koppige zalm tegen die “stroom der idiotie” in te blijven zwemmen.

Voetstuk

Gie is een juwelier-verzamelaar. Hij blinkt evenwel geen stenen op, maar wijdt zijn devotie en tijd aan auteurs en hun oeuvre. Als ruwe diamanten polijst hij ze, gehaast in zijn doel. Wel Gie, ik haast me ook. Ik rep me om iets te doen wat al veel langer had moeten gebeuren: jóu eens op een voetstuk plaatsen. Twee decennia al vecht je voor cultuur en literatuur, en je koos Kortrijk als epicentrum van je strijd. Gie, jouw Penhuis viert straks zijn twintigste verjaardag. Onder jouw vleugels ontpopte het zich tot een juweel der literatuur. Dank je, en geniet!

