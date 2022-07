Jutgla en co moeten eerst even plaatsmaken voor Tessa en co

Al enige dagen zat een Opinie in ons hoofd over de start van de Jupiler Pro League 2022-2023, vanaf vanavond Speeldag 1.

Je weet wel, met intelligente stellingen als Club Brugge kan zowaar een viérde titel op rij pakken, maar moet serieuzer dan vorige seizoenen uitkijken voor Antwerp. En wensen als Succes, Hoefkens, in jouw eerste officiële match als T1 meteen een prijs is knap, maar je liep zondag toch al een beetje op de toppen van je tenen. En als Ciao, Charles, als we er nu één succes toewensen aan de Europese top… Maak West-Vlaanderen maar trots. En kritische bedenkingen als Het wordt niet evident voor Cercle, KVK, KVO en Essevee. Alle vier een beetje hetzelfde niveau, ze gaan niet slechter zijn dan Seraing, Eupen of Westerlo, maar denkelijk ook niet veel beter. Een van die vier in Play-off 2 zou ons al verbazen. Misschien verwoordde voorzitter Ronny Verhelst op de voorstelling van KV Kortrijk wel een gezamenlijke ambitie: Uit. De. Degradatiezone. Blijven! Zie je, zo’n Opinie hoorde bij de start van het seizoen. En voorspellingen ook: Sakamoto (KV Oostende) wordt een sensatie. En vraagtekens: Braem bij Essevee, Bruno bij KV Kortrijk, Ueda bij Cercle, Jutgla bij Club…?

“Misschien verwoordde KVK-voorzitter Ronny Verhelst een gezamenlijke ambitie: Uit. De. Degradatiezone. Blijven!”

Zat al allemaal in ons hoofd.

Tot maandagavond. Plots waren dit weekend Tessa en co belangwekkender dan Jutgla en co. Die Red Flames! Vrijdag, vandaag dus, kwartfinalist op het EK! Historisch! ’s Nachts kregen we een appje van Kassie ‘Hehe, we made it!’. Alleen vroeg Kassie zich twee weken geleden in deze krant nog bezorgd af: en na het EK weer passé composé…? En kort daarna een appje van Tessa: ‘Trots!’. ‘Onze’ Tessa is al het hele EK de beste Red Flame, we appten ook ‘Trots!’. Ja dus, we hebben nog steeds onze bedenkingen bij het hypen van het vrouwenvoetbal, maar we zijn intussen wel helemaal gesmolten (…) voor wat die Flames tegen Frankrijk en Italië aan mentaliteit toonden. Ze maakten België trots. Tegen Zweden, derde op de FIFA-ranking, zal een halve finale er wel niet inzitten, maar het vrouwenvoetbal heeft wel weer een boost gekregen. Laatst gehoord van een zuchtende topbestuurder van een eersteklasser: “Straks worden we nog verplicht een vrouwenploeg op te richten.” Tja… Passé composé…?