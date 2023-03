Jean-Marie Dedecker overweegt om met zijn partij LDD weer op te komen bij de nationale en andere verkiezingen. Geen reclame hier, hooguit wat ervaringen en overpeinzingen delen. JMD is immers echt ook een politicus van de Westhoek, met zijn jeugd in Lombardsijde, zijn verleden in de judo van Veurne, de bankwereld van die stad en Nieuwpoort…, zijn politieke contacten ook bij ons. Bovendien werkte ik in 2011-2012 een jaartje voor de fractie van JMD-LDD in het Vlaams Parlement. Op zijn zachtst uitgedrukt een pittige ervaring…

En ik leerde JMD en zijn omgeving vrij goed kennen. Hoe toen, daarvoor al en nu nog, heel goed wordt geluisterd naar de ‘brulboei’ van Lombardsijde. Omwille van zijn onafhankelijke, eigengereide, scherpe analyses van het politieke spel en de grote dossiers, zijn ‘parler vrai’, het gefileer van de macht, zijn luis in de pels zijn van de grote ‘spelers’. Hoe ik met grote ogen zijn eigen persteksten las, de zinnen en taal vaak heel bombastisch, vol van metaforen, maar uiteindelijk heel ‘terzake’, met enorme ‘schwung’ gebracht. Strenge baas, emo-man en zeker geen koorknaap; vanuit de federale kamer kon hij als ‘ns eisen dat wij in het Vlaamse parlement bepaalde persteksten ‘zo, enkel zo, en met die inhoud’ uitstuurden, anders ontslag…! Zijn legendarische ‘kampen’ met streekgenoot Vande Lanotte, hoe hij een ‘progressieve’ journalist als Joël De Ceulaer in een recht van antwoord mees-ter-lijk op de woorden-tatami vloerde… JMD altijd straf…