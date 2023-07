Jeugdig verzet

Theater aan Zee pakt dit jaar opnieuw uit met het Familiepark en daar is niemand rouwig om.

Het krieken van de maand juli dompelt alles en iedereen in een zomers badje, hoewel de weergoden daar eerder deze week nog niet meteen van op de hoogte waren. Dit weekend gaan met Ostend Beach, Pauluskleintje en Ostends Kids Festival de eerste zomerse festiviteiten van start in Oostende. Een van de grootste evenementen op de zomerkalender van de stad is traditiegetrouw Theater aan Zee, dat dit jaar opnieuw uitpakt met het Familiepark. Een warm, breed en toegankelijk initiatief dat – vreemd genoeg – een tijdje onder die vorm van het TAZ-programma verdwenen was.

Hoe kon het Familiepark, al jaren een succesformule op Theater aan Zee, in hemelsnaam verdwijnen?

De terugkeer van het Familiepark valt alleen maar toe te juichen. Als kind genoten we zelf jarenlang van de programmatie in het Leopoldpark, met heel wat ontwapenende voorstellingen op maat van de jongste TAZ-bezoekers en verrassend straattheater voor eeuwig in het geheugen gegrift. Straks zijn we voor het eerst met de eigen kroost van de partij op Wonderwaai, zoals het concept dit jaar door het leven gaat. Dat is voornamelijk de verdienste van heel wat jong protest tijdens de vorige editie van Theater aan Zee. De demonstranten haalden hun slag thuis, want vanaf zaterdag 29 juli valt er opnieuw een hele week lang van alles te beleven voor de jongste doelgroep in het park. Dat doet ons stilstaan bij de vraag waarom het Familiepark, toch jarenlang een succesformule op het festival, in hemelsnaam uit de programmatie verdween. Een financiële kwestie, zoals in het verleden al eens werd geopperd? Initiatieven als deze zijn niet meteen de grootste subsidieslurpers en bereiken met een minimum aan middelen een maximum aan participatie en beleving. Dan toch de uitvalsbasis? Instanties zoals Onroerend Erfgoed zouden hun bezorgdheid hebben geuit over de leefbaarheid van het Leopoldpark. Wat je dan weer doet afvragen waarom een kerstmarkt met kunstmatige ijspiste op de vijver en een hele rist bijhorende chalets dan wél kunnen en dat bovendien meerdere weken aan een stuk.

Niemand is dus rouwig om de terugkeer van het Familiepark op TAZ. Over enkele weken zijn kinderen weer baas in het Leopoldpark. Met dank aan wat jeugdig verzet.