“Jelle was ontzettend gelukkig dat ik zijn sponsors wilde vermelden”

In de sport is het zoals in het gewone leven: je hebt sporters die tonnen geld verdienen en je hebt sporters die als (wereld)kampioen quasi geen eurocent verdienen met hun sport. Bij de eerste groep denkt iedereen automatisch aan renners à la Remco Evenepoel of voetballers die luisteren naar de naam Lang om van Messi nog maar te zwijgen.

De tweede groep telt veel meer deelnemers: sportmensen die tot het uiterste gaan om te excelleren in hun discipline en tevreden zijn met hun topprestatie en bijhorend applaus. De prestaties van Frederik Deburghgraeve staan voor eeuwig in mijn geheugen gegrift. Olympisch kampioen en wereldkampioen in het zwemmen en dat na jaren van afzien in het zwembad. Voor en na de schooluren trok hij moederziel alleen zijn baantjes met dat ene doel voor ogen: de allerbeste worden in zijn sport. Zijn beloning op financieel vlak: peanuts. Integendeel, van zijn premies die hij kreeg, wilde de belastingdienst ook hun deel. Toen ik hem daarover eens aansprak, antwoordde Fredje Raketje lachend dat hij gewoon de verkeerde sport had gekozen.

Ook Jelle Hoste heeft nog die onbaatzuchtige winnersmentaliteit. Jelle neemt als eerste Belg deel aan het WK CrossFit, een sport waar ik tot ik Jelle interviewde, nog nooit had van gehoord. Jelle heeft in de aanloop naar het WK halftijds gewerkt als IT-consultant, dit zelfs op aanraden van zijn baas. En Jelle was ontzettend gelukkig dat ik zijn sponsors Delaware en advocaten Vandemeulebroucke wilde vermelden in het artikel (en dus zelfs nog eens in deze Opinie). Zij sponsoren onder meer een deel (of misschien wel 100 procent) van zijn vliegtuigticket naar de VS.

Een zeer nuchtere Jelle beseft dat het zeer moeilijk wordt om het daar tot wereldkampioen te schoppen. Daarvoor zijn bijvoorbeeld de Amerikaanse CrossFitters al veel langer en professioneler bezig dan de Europese collega’s. Maar daar is het Jelle niet om te doen: persoonlijke grenzen verleggen, dat is wat telt voor ‘onze’ Jelle Hoste. Veel succes ginder!