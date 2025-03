“Je wil voor je kindje een opvang waar je een goed gevoel bij hebt”

De problemen in de Vlaamse kinderopvang slepen al jaren aan: te weinig personeel, te veel kinderen per begeleider, te weinig middelen… Poperinge telt 26 opvanginitiatieven voor baby- en peuteropvang, goed voor 273 voltijdse plaatsen. Momenteel staan er in de Hoppestad 23 gezinnen op de wachtlijst. Opvang zoeken, vinden en houden is een zoektocht en een puzzel, en ik kan uit ervaring spreken. In de Hoppestad wordt aan de slag gegaan met Kinderopvangwijzer, een digitaal platform om ouders te helpen. De website biedt een overzicht van de kinderopvanginitiatieven en de beschikbare plaatsen en startdatum worden er meegegeven. Een handige tool voor ouders die door het bos de bomen niet meer vinden, maar in bepaalde gevallen ook weinig hoopgevend. Wanneer je leest dat je kindje pas binnen een jaar naar een bepaalde kinderopvang kan, slaat de paniek toe. Je wil je kindje sturen naar een opvang waar je een goed gevoel bij hebt. Het mag niet zijn dat je moet kiezen voor een bepaalde opvang, omdat enkel daar nog een plaatsje vrij is. Ik ben de kinderbegeleiders dankbaar dat ze ervoor kiezen om onze kindjes op te vangen. De zorg van een kindje tussen 0 en 3 jaar is zwaar. Kinderbegeleiders doen dat dagelijks en voor meerdere kinderen tegelijk. Ik hou zielsveel van mijn kinderen, maar ik moet eerlijk toegeven dat zo’n job niet voor mij weggelegd is. Ik hoop dat er binnenkort meer mensen de stap zullen zetten om als kinderbegeleider aan de slag te gaan, maar ik hoop nog meer dat er voldoende middelen en ondersteuning voor deze mensen zullen zijn.