Is pacifisme woke?

Met de bekendmaking van de winnaar van de Vredesprijs – proficiat Princess Okokon, al ging mijn stem naar Forbidden Stories – en Mozaïek van Vrede schittert Ieper deze week nog eens in haar kleedje van vredesstad.

Het is dan wellicht ook geen toeval dat deze week het evenementencharter op de gemeenteraad kwam. Het charter komt er na de heisa rond het extreemrechtse en identitaire muziekfestival Frontnacht dat de vzw IJzerwake wilde organiseren de avond voor de jaarlijkse herdenking aan het monument van de Gebroeders Vanraemdonck. Uiteindelijk werd het festival niet toegelaten, maar veel schade aan het imago van Ieper als vredesstad was al aangericht. Door organisatoren van evenementen een charter te laten ondertekenen, hoopt het stadsbestuur voortaan dergelijke initiatieven in de kiem te smoren, ook al is het juridisch niet afdwingbaar.

“Je zou net denken dat het vredesideaal het enige is dat de mensen van alle rangen en standen met elkaar verbindt”

De hele gemeenteraad keurde het charter goed, behalve de twee leden van de fractie van Ieper2030. In haar tussenkomst haalde fractieleider Nancy Six zowat heel het vredesbeleid van de stad door het slijk, van het “extreemlinkse” Vredesfonds tot de “van grootheidswaanzin getuigende” Vredesprijs. Zelf de illegale rave in Sint-Truiden wrong ze in haar betoog, want ook daar werd een charter opgemaakt waarin ze zich afzetten tegen racisme, seksisme en haatdragend gedrag.

Haar tussenkomst afsluiten deed ze met de boutade ‘Woke is a joke!’, daarmee suggererend dat het pacifisme dat Stad Ieper uitdraagt woke is. Zo worden de mensen die zondag de vredesvlag uitrollen in een kamp geduwd in de polariserende wokediscussie, waar op termijn niemand aan lijkt te kunnen ontsnappen. Nochtans zou je denken dat het vredesideaal net het enige is dat alle mensen van alle rangen en standen met elkaar verbindt. In de door de wokediscussie verscheurde wereld anno 2023 blijkbaar niet meer.