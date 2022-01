Is Limbombe wat Essevee nodig heeft?

We hebben het beste voor met de West-Vlaamse clubs, dat spreekt. En dan moet na afgelopen weekend gezegd: we maken ons eigenlijk alleen nog zorgen in Zulte Waregem.

Cercle verloor dan wel verrassend van KV Oostende, de Vereniging hoeft dankzij die ongelooflijke 21 op 24 niet meer achterom te kijken – ze staan nog steeds achtste. KVO, dat vandaag of morgen een nieuwe coach wil bekend maken (een andere oplossing om interim Markus Pflanz die niet de vereiste licentie heeft als T1 kon ook nog), heeft minder overschot maar die redden het wel. Zorgelijker is Zulte Waregem. Met een match minder nog wel twee punten voor op de voorlaatste Seraing, maar wie een 1-3 voorsprong tegen het zieltogende Beerschot weggeeft moet zich echt zorgen maken. Het effect-Simons lijkt uitgewerkt en ondanks de komst van Cools en Derijck lijkt Essevee defensief nog steeds even kwetsbaar. Die inhaalmatch volgende week woensdag, thuis tegen KVO nog wel, wordt redelijk cruciaal. En niet alleen voor de punten, Essevee moet dringend zijn dynamiek terugvinden. Maar het is al lang geleden dat Essevee een leuke subtopper was.

Essevee is nu echt wel een ploegje dat het armlastige Seraing nauwelijks overstijgt

Bemerking: is de huur van Anthony Limbombe wat Essevee, waar Dompé op de linkerflank een zekerheid is, momenteel nodig heeft? Eén sterk seizoen bij Club onder trainer Ivan Leko, in maart 2018 voor het eerst geselecteerd voor het Belgisch voetbalelftal, gevolgd door een ‘Bayat-transfer’ naar de Franse eersteklasser FC Nantes – voor een clubrecord bedrag van 8 miljoen euro. Maar 3,5 jaar later moet worden vastgesteld: bij Nantes en bij Standard, dat hem even inhuurde, was hij nog maar een schim van de kwieke flankaanvaller. Niets zegt ons dat hij bij Essevee plots zal ontploffen. Overigens: Dury, vaak geroemd dat hij zulke jonge talenten weer in gang krijgt, is weg bij Essevee.

Ten slotte: donderdag, na Union, maakten we ons nog zorgen in Club. Te mak. Zondag, na Kortrijk (hadden nooit zorgen en zullen er ook geen meer hebben maar het blijft plat) al een stuk minder. De landskampioen was alweer een stuk spitser en swingender, nog de efficiëntie bijstellen en Union is echt nog niet klaar met blauw-zwart.