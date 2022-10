Is Koers prooi voor welgemikte gooi?

Die dinsdagochtend had het voltallige team van het Museum voor Wielersport Koers zich teruggetrokken in de kelders van het gebouw langs het Polenplein voor een heuse crisisvergadering.

De medewerkers van het museum zagen dat conservator Thomas Ameye met een grote frons op zijn voorhoofd voor hen stond. “De toestand is ernstig”, had Thomas gezegd nadat hij de keel had geschraapt om ieders aandacht te trekken. Om het dramatisch effect nog te verhogen, had hij vervolgens een pauze van een vijftal seconden ingelast alvorens zijn betoog verder te zetten. Op het witte scherm achter hem projecteerde hij een foto. “Vrijdag 14 oktober. The National Gallery in Londen”, sprak hij gedecideerd. “Twee milieuactivisten gooien een blik tomatensoep over het schilderij De Zonnebloemen van de Nederlander Vincent Van Gogh. Merk van de tomatensoep: Heinz.” De conservator ging naar de volgende foto in zijn Powerpoint. “Zondag 23 oktober. Museum Barberini in het Duitse Potsdam. Twee milieuactivisten gooien aardappelpuree naar het schilderij Les Meules van de Fransman Claude Monet. Merk van de puree: onbekend. Mogelijk huisgemaakt door een van de twee klimaatactivisten. Beste collega’s: we moeten ons voorbereiden op een mogelijke actie van klimaatactivisten in ons wielermuseum. Ik maakte ondertussen een analyse van onze topstukken die mogelijk het doelwit kunnen zijn van zo’n actie. Wie weet kunnen we hier wel een regen van rijsttaartjes verwachten?”

Plots werd er op de kelderdeur geklopt en stak schepen van Cultuur Mieke Vanbrussel haar hoofd binnen. “Ha! Hier zitten jullie! Ik heb jullie overal lopen zoeken.” Thomas Ameye gebaarde dat Mieke kon gaan zitten en vertelde over de reden van het crisisberaad. “Heel plausibel dat de volgende actie van milieuactivisten in Koers plaatsvindt”, concludeerde schepen Vanbrussel. “Als de renners voortdurend met bidons naar het publiek gooien, mag je niet verbaasd zijn als iemand eens naar ons museum komt om iets terug te gooien.”