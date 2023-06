Is goede huisartsgeneeskunde deze zomer voor iedereen aan de bomvolle oostkust gegarandeerd?

Hoera! Hoera! Brugge heeft de nieuwe hoofdredder uit Durbuy weggeplukt bij Anderlecht-eigenaar Marc Coucke! Maar de Zeebrugse strandwijk is sinds begin deze maand haar enige huisarts kwijt. Blijft goede en voor iedereen toegankelijke huisartsgeneeskunde aan onze bomvolle oostkust gegarandeerd? We starten deze hete zomer met gemengde gevoelens.

Dezer dagen suizen de oude, maar aanstekelijke, repetitieve vibes van de hit ‘Summer Jam’ uit 2000 van The Underdog Project door onze oorschelpen. Met een zomerse cocktail op het terras van de recent tot een knusse beach bar uitgebreide Banana Moon op het strand van Zeebrugge! Wat heeft een mens in deze tropische tijd van het jaar nog meer nodig om de verschroeiende zonnestralen te trotseren?

Niet meer mopperen

De Zeebrugse cabinehouders mogen niet meer mopperen: nog nooit heeft de dienst Openbaar Domein zoveel inspanningen gedaan om het zand te effenen! De Brugse strandpolitie pakt eindelijk uit met een gloednieuwe, eigen 4×4 en honden mogen voortaan ook in de zomermaanden vrij ravotten in de strook ten westen van surfclub Icarus.

Hondenbezitters moeten wel uitstekende landmeters zijn om de gemeentegrens met Blankenberge te detecteren, want in de zomerresidentie van de Sinjoren moeten honden vanaf de J. Gadeynehelling richting Zeebrugge aan de leiband.

Marc Coucke

Hoera! Hoera! Brugge heeft de nieuwe hoofdredder uit Durbuy weggeplukt bij Anderlecht-eigenaar Marc Coucke! De strandredderspost is vanaf komend weekend opnieuw bemand in Bruges Plage, vorige zondag moesten we wegens de rode vlag nog stiekem gaan pootjesbaden om af te koelen tijdens de eerste hittegolf.

Dit gebrek aan flexibiliteit bij de stedelijke sportdienst en het beperkt aantal horecazaken tonen aan dat het wijde strand van de Bruggelingen nog altijd groeipijnen vertoont om tot een volwaardige badstad uit te groeien. Brugge vindt het in tegenstelling tot Blankenberge en Knokke-Heist niet opportuun om te investeren in meer dan één voltijdse redder, die tussen de eerste en de tweede zit bijgestaan wordt door 43 jobstudenten.

Geen huisarts meer

Veel erger is het feit dat de Zeebrugse strandwijk sinds begin deze maand haar enige huisarts kwijt is. Met de zomer in aantocht moeten de bewoners en toeristen noodgedwongen naar de praktijk van havenarts Koen Steel in Zeebrugge Dorp. Een summer doc, zoals in De Panne, acht de huisartsenkring voorlopig nog niet nodig.

Ook de Blankenbergse dokters werden hierover bevraagd. Zij stellen resoluut: een zomerarts zal het acute doktersprobleem niet verhelpen, want er is het hele jaar een tekort aan huisartsen!

En in Knokke-Heist zijn de vastgoedprijzen zelfs voor artsen te hoog: te duur om er een nieuwe praktijk te vestigen! Noodgedwongen worden daar dan maar deze zomer de EHBO-posten versterkt. Blijft goede en voor iedereen toegankelijke huisartsgeneeskunde aan onze bomvolle oostkust gegarandeerd?

Lees ook: tekort aan huisartsen aan oostkust