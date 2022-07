Interieur was altijd een beurs van ontmoeten en inspireren

Dit jaar geen Biënnale Interieur in Kortrijk, geen hoogmis voor designliefhebbers. Het nieuws passeerde, maar deed hoogstens wat schouders ophalen. Geen tranen op sociale media, geen felle discussies aan de toog. De beurs zoals we ze gekend hebben, is begraven.

De Biënnale glansde al lang niet meer als de art-decomeubels van Kunstwerkstede De Coene, waarmee Kortrijk zichzelf destijds op de designkaart had gezet. Volgens de Stichting is er geen beursklimaat meer, volgens Kortrijk Xpo floreren beurzen meer dan ooit. Corona wordt met de vinger gewezen, toch willen mensen net daardoor investeren in een mooie thuis.

De Biënnale was altijd een beurs voor professionelen én het grote publiek, van ontmoeten en inspireren. Tegenwoordig vinden we die inspiratie letterlijk aan onze vingertoppen, een swipe van ons verwijderd. Professionelen hebben geen grote hal onderverdeeld in hokjes vol meubels nodig om elkaar te ontmoeten. Ze leggen liever contacten op plaatsen die hen prikkelen, een dubbeltje Ryanair van hen vandaan.

“De beurs zoals we ze kenden is dood, maar designstad Kortrijk biedt nog kansen”

De organisatie predikte al jaren te willen inzetten op beleving. Tien jaar geleden is dat ook fantastisch gelukt. Jobstudenten brachten beursbezoekers en exposanten in flitsende wagens naar de binnenstad, waar het Buda-eiland een speeltuin werd voor ontwerpers, kunstenaars en ondernemers voor inspirerende ontmoetingen buiten de eigen design-bubbel. Twee jaar later charmeerde de Broelschool net voor de sloophamer insloeg als decor voor vernieuwend design.

De lijn werd echter niet doorgetrokken. Tristesse viel als een voile over de editie van 2018. Het was het jaar van de financiële crisis waarbij risico’s werden vermeden en de mode grijs bleef. Net door de grote successen in het verleden werd in tijden van crisis teruggegrepen naar die succesformule. Hun sterkte werd hun zwakte. Net dan had de Biënnale zijn voortrekkersrol moeten opnemen en uitbreken. De muren die hen van de stad verwijderden definitief slopen.

De beurs zoals we ze kenden is misschien dood, maar designstad Kortrijk biedt nog veel kansen. Dat heeft Designregio Kortrijk met een deel van het Wonder Creativity Festival al bewezen: ontmoeten en inspireren. Maar dan op zo’n manier dat we het zelf nog eens willen delen met de rest van de wereld, die ons volgt aan hun vingertoppen.