De eerste volle werkweek van 2025 zit er alweer bijna op wanneer u dit leest. Al ligt de vorige week nog op mijn lever en dan heb ik het over de berichtgeving over het vuurwerk en de bijhorende rellen.

Waarom moet er daar zoveel aandacht aan geschonken worden in de media? Die relschoppers en pseudo-pyrotechnici verdienen al die aandacht niet en de zendtijd of ruimte kan volgens mij veel beter besteed worden. Waarom geen reportage over iemand die getuigt over het verkeerd gelopen parcours met rellen en/of vuurwerk? Het zou een veel groter ontradend effect hebben dan beelden van uitgebrande voertuigen of feeëriek vuurwerk. Als pers hebben we immers ook een verpletterende verantwoordelijkheid en dat begint ook lokaal. Gelukkig blijven relschoppers hier ver vandaan, maar wat vuurwerk betreft was het dit jaar wel weer best de moeite.

“Je kunt je centen toch veel beter spenderen dan ze in de lucht te schieten?”

Akkoord, hier in onze streek is het blijkbaar wel nog toegelaten, maar het zou in mijn ogen toch van meer burgerzin getuigen om dit als bestuur niet meer toe te laten. Je zuur verdiende centen zomaar de lucht inschieten: je kan het toch veel beter inzetten. Ik kan immers duizend-en-één goeie doelen bedenken die met zo’n som vuurwerkgeld veel mooier werk kunnen leveren dat niet in tien minuten naar de vaantjes is. Jij kent ze ongetwijfeld ook en het zijn er waarschijnlijk uit je buurt. Geef hen volgend jaar jouw vuurwerkbudget en je zult hun hart in vuur en vlam zetten!