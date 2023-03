In Roeselare zijn we al meer dan26 jaar met een warmtenet bezig

De oudere generatie kan veel leren van de jongeren. Ik had nooit gedacht dat ik deze woorden zou neerschrijven. Maar als het op milieuproblematiek aankomt, moet ik eerlijk toegeven dat mijn kleinzoon Vinz van zes en kleindochter Pippa van vijf op bepaalde domeinen van goed milieubeheer al verder staan dan ik op bijna 61-jarige leeftijd.

Ik herinner me van mijn kindertijd dat het milieu toen blijkbaar nog niet zo onder druk moet hebben gestaan als vandaag. Er mocht blijkbaar veel meer. Denk ik toch, want dit kan ook een schoolvoorbeeld van een romantische leugen zijn.

Wij konden toch nog vrij in de bossen spelen zonder op de bospaden te moeten blijven, wij klommen in bomen en ja, er brak al eens een tak af, wij zwommen in een ven op zomerkamp, dronken ons eerste pintje rond een warm en groot kampvuur en de jeugdbewegingen werden nog niet ingeschakeld als Mooimakers.

Er was natuurlijk ‘Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is’ van Louis Neefs maar het protest tegen de betonboeren die toen al alles wilden betonneren was, mijns inziens, een van de weinige serieuze milieuprotesten.

Milieubehoud staat nu ook blijkbaar hoog op de politieke agenda. Al kan alles beter. Denk maar aan de Ventilusproblematiek en het krakkemikkige stikstofakkoord. Hoopgevend is dat jonge kinderen al van in de kleuterklas correct afval leren sorteren en hun ouders en grootouders terechtwijzen als die iets verkeerd doen.

Mirom Roeselare speelt daarin een belangrijke ondersteunende rol en dat mag wel eens meer in de verf worden gezet. Net als het feit dat Mirom Roeselare al in 1986 de eerste stukken van een warmtenet uitrolde, meer dan 26 jaar geleden! Was dit in Antwerpen gebeurd, dan liepen de nationale televisiestations elkaar voor de voeten om dit wereldnieuws te coveren.

Wij zijn veel te bescheiden, echt waar. Niet enkel Bart De Wever en zijn Schoon Verdiep zorgen voor ‘een centrale verwarming voor heel ’t Stad’. In Roeselare zijn we daar al meer dan 26 jaar mee bezig.