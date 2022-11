In Roeselare doen ze niet mee met de hele zwartepietendiscussie

De halloweengekte ligt nog maar net achter ons, of Sinterklaas komt al om de hoek loeren.

Dit jaar houdt de goedheiligman het wat bescheiden. Daar waar hij vorig jaar met een heuse stoet zijn intrede deed in de Rodenbachstad, beperkt hij zich nu tot het Huis van Sinterklaas waar hij vanaf 13 november enkele weken zal verblijven en ongetwijfeld heel wat kinderen gelukkig zal maken. Dit jaar viel zijn oog op de oude pastorie van de Paterskerk. Een gebouw vol nostalgie, perfect dus. Wie erbij wil zijn, kan vanaf 5 november reserveren.

Samen met de komst van de Sint laait ook de hele zwartepietendiscussie weer op. Zwarte Piet of Roetpiet of nog iets anders? Het is weer een van de topics van het moment. Mee aangewakkerd door Axel Ronse, schepen in Kortrijk, die enkele dagen geleden liet weten dat de trouwe helpers er pekzwart zullen zijn. De stormvloed aan reacties laat zich al raden. Met voor- en tegenstanders.

Tradities blijven belangrijk in Roeselare, maar zonder te stigmatiseren

In Roeselare laten ze de hele discussie aan zich voorbijgaan. Sinterklaas laat zich in het Huis van de Sint bijstaan door een handvol Pieten met elk hun eigen specialiteit, van Sportpiet tot Keukenpiet. Allemaal trouwe helpers die zich van hun beste kant tonen. Daarbij vermijden ze elke stereotype uit het verleden. Dus geen overdreven rode lippen of oorringen. Een gulden middenweg met aandacht voor de vroegere tradities, maar ook met respect voor andere gemeenschappen, zonder te stigmatiseren. In Roeselare blijven ze vooral oog hebben voor de essentie van 6 december: de verjaardag van Sinterklaas, een feest voor jong en oud met snoep en speelgoed en zo hoort het ook te zijn.

Tijd dus om een verlanglijstje op te maken, een tekening te fabriceren en een eerste keer het schoentje te zetten. Al dan niet met bijhorend drankje voor een van de Pieten of een wortel voor Slecht Weer Vandaag, het paard van de Sint. Het aftellen naar 6 december kan beginnen.